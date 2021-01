Covid-19

La CGT de Catalunya denuncia als directius d’ambulàncies a la Fiscalia Anticorrupció

La Coordinadora de CGT del Servei d'Ambulàncies i CGT Catalunya, i després de les informacions que Tècnics en Lluita ha tret a la llum sobre la vacunació de directius abans que el personal de primera línia d'empreses d'ambulàncies a Catalunya, han lliurat a Fiscalia Anticorrupció tota la documentació i informació que tenen sobre la vacunació d’aquests directius de les empreses TSC, Falkc, Ambulàncies Domingo i possiblement també, d’Ambulàncies La Pau.

Requereixen a la Fiscalia que investigui els possibles delictes de prevaricació, tràfic d'influències amb ànim de benefici propi, així com incompliment de la normativa sanitària que dicta el Ministerio de Sanidad i Conselleria de Salut respecte de la priorització en la vacunació.

També han posat en coneixement de Fiscalia el que des de la CGT de Catalunya valoren com un intent de tirar terra sobre l’escàndol per part de CatSalut. En aquest sentit, el doctor Argimon va anunciar aquest divendres un canvi en la norma de priorització perquè comandaments també es puguin vacunar per “acabar amb les temptacions de fer demagògia sobre si comandaments (directius), personal d’administració i serveis altres serveis pel funcionament dels centres han de rebre la vacuna”.

Puntualitza el sindicat, "No, no és demagògia: és abús de poder, corrupció i apropiació de recursos públics per part de persones que volen treure avantatge de la seva posició. Tot això independentment de què la Conselleria de Salut no té facultat per canviar els criteris de priorització en l’administració de vacunes. Els i les sanitàries van ser abandonats en la primera onada de la pandèmia, sense material EPI, sancionats si denunciàven la situació, trepitjats per unes empreses que haurien de ser públiques. I ara aquests mateixos directius i alts càrrecs ens tornen a escopir a la cara mentre aprofiten la seva posició per robar vacunes que no els pertocaven?"