Pensions

Els pensionistes mantenen un pols amb govern el d'Espanya

Ahir es va realitzar una mobilització estatal del moviment de pensionistes que ha tingut un ampli seguiment en tot l'Estat. Encara que per efecte de l'epidèmia, en alguns territoris les concentracions s'han substituït per lliuraments de signatura o accions en les xarxes socials, la resposta ha estat massiva, extensa, amb amplis suports socials i repercussió en l'opinió pública.

Les organitzacions convocants denunciem que des del poder s'està tractant de desviar l'atenció sobre l'intent d'imposar plans de pensions privades d'empresa, que absorbeixin una part de les cotitzacions que avui ingressa la seguretat social. És escandalós que el ministre Escrivá en la seva intervenció televisiva en el moment que es realitzaven les concentracions, hagi evitat explicar en cap moment aquest pla de privatització encoberta empresa a empresa. Tampoc el periodista d'una empresa privada de televisió que li cap a l'entrevista, ha realitzat una sola pregunta sobre el tema. Aquest procés destruiria la solidaritat de l'actual sistema de pensions entre territoris, sectors econòmics, dimensió de les empreses, gènere i generacions.

També denunciem el fet pràctic que en el Pacte no es pren cap mesura concreta més enllà de la retòrica, per a resoldre el problema de les pensions mínimes que afecta milions de persones que perceben pensions per sota del nivell de pobresa, ni a les dones que sofreixen una bretxa de genero de més del 30% a causa d'una normativa que les penalitza.

No ens resulta estrany aquest comportament de José M. Escrivá com a exdirector i gerent de l'àrea de finances Públiques del BBVA (2004-2012) i President de la AIREF (2014-2020) nomenat per M. Rajoy. Ja sabien que és un ministre que prové de servir al sector financer. Tampoc ens sorprèn el seu comportament respecte al nostre moviment i argumentari, d'alguns mitjans de comunicació que són en part propietat de bancs que seran els grans beneficiaris d'aquesta privatització.

Igual que van fer ahir, les organitzacions convocants, de tots els pobles de l'Estat Espanyol, fermament unides en la seva resposta al Pacte de Toledo, continuaren posant en el centre del debat d'aquest país la denúncia de l'atac a les pensions públiques actuals i futures i la defensa de les nostres demandes.