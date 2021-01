onada de fred

El veïnat de la Barceloneta de Barcelona ret homenatge a dos sensesostre morts per l'onada de fred

Un centenar de pesones s'han concentrat aquesta nit a la plaça del Poeta Boscà, on es va trobar un dels morts. Indret on “la persona que hi va aparèixer morta acostumava a passar la nit. L'acte l'havia convocat el Sindicat d'Habitatge de la Barceloneta. Mmbres del Sindicat han remarcat que "no us enganyin, aquestes morts tenen culpables. L'ajuntament i la generalitat, com a defensors de la propietat privada i dels interessos de bancs i immobiliàries, són els responsables".

També han indicat que “aquestes morts han de servir per a què siguin les últimes“. És per això que l’entitat ha apel·lat, no només a les entitats financeres i els fons d’inversió, sinó també a les administracions: “El sistema econòmic està al darrera de tots dos casos ja que, segons expliquen, expulsa els veïns de casa seva i genera la paradoxa que hi ha cases sense gent i gent sense casa“.