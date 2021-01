Covid-19

El SEPC de la UAB partidari de tornar a les aules pel segon semestre

Posicionament de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) en relació els exàmens presencials.

El SEPC de la UAB aposta perquè la docència del segon semestre es basi en la presencialitat segura. "Necessitem un pla de represa de la docència presencial que pugui garantir l’aprenentatge i no el faci perillar degut a problemes, com l’escletxa digital, que encara no s’ha afrontat. Necessitem tornar a les aules, per garantir l’equitat social i la màxima qualitat educativa", afirma el sindicat.

Considera que l’ensenyament presencial és la millor eina pedagògica d’aprenentatge, és impresincible que des de les institucions universitàries i el govern de la Generalitat es treballi de manera incansable per garantir una sèrie de mesures que permetin la tornada a les aules, sempre i quan les circumstàncies ho permetin, que passen per:

1-Augment de la freqüència del transport públic

2-Desinfecció dels espais a l’inici de cada classe

3-Distància, gel i mascaretes a les aules

4-Reducció de ràtios, desdoblaments i més professorat

5-Habilitació d’espais més amplis

6-Biblioteques obertes amb mesures per garantir l’accés a ordinadors,

xarxa i llibres de consulta manuals.

7-Purificació de l’aire

8-Ordres de circulació

9-PCRs suficients per a professors i estudiants

10-Garantir que tothom pugui seguir les classes

Gestió insuficient, caòtica i plena d’irregularitats per part de la UAB

El sindicat considera que el context excepcional que genera la pandèmia en el desenvolupat d’aquest curs ha resultat en una gestió insuficient, caòtica i plena d’irregularitats per part de la UAB. L’estudiantat som qui n’ha pagat les conseqüències: afrontant el semestre amb molta incertesa i malestar a causa de la manca de previsió i d’informació de cara a l’alumnat i de les directrius contradictòries i sovint discrecionals adoptades pel professorat davant d’una problemàtica col·lectiva. Cal destacar que amba questa gestió, la UAB ha obviat el gran ventall de situacions complexes en les que es troba l’estudiantat.

Denunciem que en cap moment s’ha establert un protocol vinculant i específic pel seguiment de les avaluacions per les persones

afectades per la pandèmia, una actuació que hauria de ser primordial i prioritària davant la obvietat que cal adaptar l’avaluació a les possibles persones que pateixen la malaltia de manera directa o indirecta.

L’inici del període d’exàmens basat en la presencialitat i una manca de planificació total, ha evidenciat encara més el malestar generat al llarg del semestre. Donant peu a crítiques i queixes de centenars d’estudiants a través de les xarxes socials i els grups de classe.

Posen de manifest la incoherència de prioritzar la “integritat” de les avaluacions en un moment on la situació de la pandèmia s’ha accentuat. Els exàmens són presencials tot i haver realitzat la major part del semestre de manera virtual, descuidant reforçar l’aprenentatge, és a dir, les classes. Demanem el mateix criteri per exàmens que per classes, no podem tenir les aules buides perles classes i les aules plenes per exàmens, en un moment on la situació

de pandèmia s’ha accentuat, és de sentit comú.

El model híbrid adoptat per la Universitat que passa tota la docència presencial a virtual, excepte les activitats avaluables, situa als

alumnes en una posició d’absurda dependència respecte la Universitat, en especial a les que no viuen a prop, havent de pagar pisos o transport per anar a un examen o activitat avaluable cada dues o tres setmanes.

Ocupació del Rectorat

Abans de les vacances de Nadal, les Assemblees de Facultat ocupàvem el Rectorat amb l’objectiu que es fessin efectives unes demandes que permetessin flexibilitzar l’avaluació, i que donat el context d’excepcionalitat, eren de sentit comú. Les mesures representen la veu de centenars d’estudiants que a través de formularis i les Assemblees, han fet exposat les queixes i el malestar.

Les queixes exposen que la gestió de la UAB obvia un gran ventall de situacions complexes en les que es poden trobar les estudiants, des de situacions familiars complicades, la conciliació acadèmica i laboral, fins a situacions de confinament per raó sanitària o territorial, i totes les complicacions que això comporta.

Com a resultat de l’ocupació, vam arribar al consens amb Rectorat deconvocar un Consell de Govern extraordinari, el mecanisme i òrgan legítim mitjançant el qual es pot modificar la normativa. En aquest va participar: Crida per la UAB (candidatura estudiantil impulsada per les Assemblees de Facultat), l’equip de govern i els degans. El Consell es va celebrar el passat divendres 15 de gener on es van aprovar les següents mesures que comencen a ser efectives pels exàmens finals del primer semestre:

1. Per participar al procés d’avaluació i de recuperació de l’assignatura o mòdul no serà exigible haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l’assignatura o mòdul, deixant en suspens l’article 112ter.3 de la Normativa Acadèmica, a tal efecte.

2. La mera assistència a classe no incidirà en la qualificació final de l’assignatura o mòdul, excepte en el cas de les pràctiques

d’assistència obligatòria.

3. El nivell d’exigència en les activitats d’avaluació ha d’estar en concordança amb les adaptacions que, com a conseqüència de la Covid-19, s’hagin hagut d’implementar a la docència, tant teòrica com pràctica.

Abans que finalitzés el Consell de Govern, la consellera de govern, membre de Crida per la UAB, va fer una intervenció exposant el

posicionament de la CAF respecte els exàmens presencials.