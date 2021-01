onada de fred

EH Bildu reclama mesures urgents al govern espanyol per a frenar la pujada de la llum i del gas en ple temporal de fred

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha sol·licitat avui a Govern que adopti mesures urgents davant l'"inacceptable" increment del 27% i del 22% del preu de la llum i del gas, respectivament, en ple temporal de fred. Per a això, l'esquerra sobiranista basca ha registrat dues sol·licituds de compareixença en el Congrés perquè tant el ministre de Consum com la ministra de Transició Ecològica expliquin de manera urgent com posaran fi a aquest abús per part de les elèctriques.

EH Bildu demana "fets", i no paraules al Govern espanyol. "Que res més iniciar l'any 2021, en plena onada de fred, s'encareixin béns de primera necessitat com la llum i el gas un 27% i un 22%, és, simplement, inadmissible", assegura la grup sobiranista basc. "Quines mesures posarà en marxa el Ministeri de Consum per a donar solució a aquesta situació així com les accions de contenció de preus a futur perquè un fet així no torni repetir-se?", ha preguntat el portaveu adjunt d'EH Bildu, Oskar Matute.

Transitar cap a un model públic

En el cas de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, l'esquerra sobiranista basca vol que comparegui en el Congrés per a explicar les accions que adoptarà per a escometre les necessàries reformes del sector elèctric i transitar cap a un model democràtic, "sota control públic i orientat a protegir les necessitats de la ciutadania", per sobre dels interessos de les grans corporacions energètiques.

EH Bildu considera que ha quedat "constatada" la injustícia que suposa per a la ciutadania l'actual model energètic, que és incapaç de fer front a la pobresa energètica existent en plena onada de fred, perjudicant de manera considerable a la famílies més vulnerables. "Ja és hora de posar fre als qui es lucren amb drets bàsics de les persones i començar a revertir tanta privatització durant dècades. És hora d'actuar", ha assegurat el diputat Matute