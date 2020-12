En defensa del territori

Veïns de Sarrià de Barcelona es manifesta contra l'especulació urbanística

Uns 400 veïns del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona s'han manifestat aquest dissabte pels carrers cèntrics del barri contra el pla per construir pisos de luxe a la finca de Can Raventós i també per declarar la zona com a refugi climàtic.

La protesta, organitzada per la Plataforma Defensem Can Raventós. Col·lectiu que es va constituir per evitar que la finca no acabi convertida en una promoció més de pisos de luxe i reivindica que l’edifici com la totalitat del jardí tinguin un ús públic, amb la idea que pugui allotjar les entitats del barri que no tenen lloc, com les de cultura popular i juvenils, combinant aquest ús amb un centre de dia per a gent gran. Així com, un refugi climàtic, un espai on infants i grans puguin aixoplugar-se durant les onades de calor i les fredorades de l’hivern: “Un jardí acollidor on poder sortir a passejar, jugar i sentir la natura en tot el seu esplendor”, ja que cada pam de terra que el ciment va guanyant als arbres significa “més calor a l’estiu i més fred a l’hivern per la disminució de la superfície verda”, tal com recull el diari El Jardí, en la seva edició digital.

També remarca que la Plataforma ha tingut accés a una vista de l’expedient i s’han pogut comprovar les irregularitats que ja van denunciar mesos abans i que investiga l’Oficina Antifrau. En aquest sentit, apunten que el pla especial que es va aprovar el 23 de setembre s’hauria d’haver arxivat el 4 de juliol de 2019, cosa que no es va fer: “Aquest pla, que permet la construcció de 4.800 metres quadrats d’habitatges de luxe, es va registrar el juliol de 2020, un any després. Sense haver tornat a iniciar el tràmit de zero”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Comença a Sarrià la mobilització veïnal contra la construcció de pisos de luxe a la finca de <a href="https://twitter.com/CanRaventos?ref_src=twsrc%5Etfw">@CanRaventos</a> i la defensa del seu jardí. Informa <a href="https://twitter.com/elenabulet?ref_src=twsrc%5Etfw">@elenabulet</a> (📸) <a href="https://t.co/YysM59d6KH">pic.twitter.com/YysM59d6KH</a></p>— El Jardí (@diarieljardi) <a href="https://twitter.com/diarieljardi/status/1337723271727476737?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>