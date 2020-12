Nau del Gorg

Guanyem Badalona demana el cessament immediat de les regidores del PP que van amenaçar una periodista

La periodista Anna Rocasalva va entrar a la Nau del Gorg aquest estiu per escriure un reportatge a Metrópoli Abierta. Avui s’ha sabut que com a conseqüència de la publicació d’aquest reportatge va ser increpada públicament per la regidora de comunicació de l’Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo, així com una altra regidora de la qual no ha transcendit el nom o càrrec.

Aquests atacs a la professió periodística malauradament no són nous per part de la portaveu del PP. Des de Guanyem Badalona en Comú, demanem que l’Ajuntament faci pública una disculpa a la periodista assetjada així com l’immediat cessament d’aquestes dues regidores.

