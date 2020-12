En defensa del territori

Centenars de persones es manifesten al Prat de Llobregat en defensa de les zones agrícoles

Unes 250 persones s'han manifestat aquest dissabte al Prat de Llobregat en defensa de les zones agrícoles i naturals afectades per la construcció de la segona fase de l’Àrea Residencial Estratègica Eixample Sud, ja que són espais mportants per la biodiversitat i la salut pública. La mobilització ha estat convocada per la Plataforma Ni Un Pam de Terra.

El pla urbanístic per a eixamplar el Prat, segons la Plataforma preveu la construcció de 2.666 habitatges en total entre el barri de la Barceloneta i les plantes de Nissan, al costat de riu Llobregat, suposa "una amenaça" per a la riquesa natural i patrimonial de la ciutat.

La Plataforma defensa l'agricultura periurbana com un bé per cuidar i reservar, i més en uns moments com el de l'actual crisi sanitària en la qual es necessiten més que mai espais naturals per passejar i fer exercici. Els veïns consideren un contrasentit que l'Eixample Sud augmenti la zona urbanitzada i la població, el que és "totalment oposat a les necessitats generades per l'emergència climàtica".

Pel moviment veïnal, el projecte urbanístic només beneficiarà els que tenen interessos "en el negoci de l'totxo" perquè, en realitat, "empitjorarà les condicions de vida de la gent del Prat".