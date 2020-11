14-F

Els socis de l'ANC voten el posicionament d’incidència política davant les eleccions al Parlament

Les sòcies i socis de l’Assemblea són cridats a votar telemàticament en aquesta consulta interna per ratificar les propostes acordades pel Secretariat Nacional respecte l’estratègia d’incidència política que ha de dur a terme l’entitat cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. La consulta comença avui, dilluns, i es tancarà aquest dijous, 26 de novembre, a les 20 h.El proppassat 25 d’octubre, el Secretariat Nacional de l’Assemblea va aprovar el “ Posicionament d’incidència política davant les eleccions al Parlament de Catalunya del febrer de 2021 ”. Aquest posicionament va ser complementat amb l’aprovació, el 14 de novembre, del “ Decàleg de principis d’acció política institucional ”.L’objectiu d'aquesta proposta és que l’Assemblea tingui una incidència real per fer avançar les institucions i el país cap a la independència. És l'eina que permetrà a l’Assemblea fiscalitzar i comparar els programes, declaracions i accions dels partits que es presenten a les eleccions en cadascun dels tres períodes següents: 1) A la precampanya i la campanya electoral, 2) Després de les eleccions i fins a la formació del Govern, 3) Un cop constituït el Govern.Les sòcies i els socis de l’Assemblea hauran de ratificar els 15 punts del posicionament d’incidència política i els 10 principis del decàleg, per la qual cosa hi ha un total de 25 punts sotmesos a votació.