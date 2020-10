covid-19

La CUP s'oposa a la petició de l'estat d'alarma del Govern

La CUP s'oposa a la petició de l'estat d'alarma del Govern, ja que s'està suplint la manca de recursos públics amb què es troba el país per fer front a la COVID-19 amb limitacions i retallades dels drets fonamentals, traslladant la responsabilitat de l’augment dels contagis directament a la població.

Puntualitza que s’està normalitzant la retallada de drets i llibertats com a pretext sanitari per frenar la corba de contagis, sense fer ni un sol pas per revertir aquelles polítiques de privatització i retallades que ens han dut fins aquí i que afecten directament a la sanitat i a l’educació pública.

La formació proposa tot un seguit de mesures prioritàries per reduir la corba de contagis i instant al Govern a fer-les efectives:

-En Sanitat, augmentar els rastrejadors, de gestió pública i efectiva; reforç a l’Atenció Primària per evitar el seu desbordament; més recursos, tant econòmics com materials (de protecció, testos, instal·lacions, etc) i millors condicions laborals pels professionals sanitaris i pels estudiants de Medicina i Infermeria que hagin de reforçar el sistema sanitari públic.

-En Educació, Urgeix la reducció de les ràtios i duplicar grups de manera generalitzada, que fa mesos que la població catalana espera, i noves contractacions de professorat.

- Transport, Contrari a les mesures aplicades per les autoritats competents, és absolutament prioritari el reforçament del transport públic a les hores punta.

- Centres de Treball, exigència de PCR, EPIs i controls de temperatura, així com augmentar les inspeccions laborals.

- Residències Geriàtriques, garantir serologia i PCR’s per treballadores i les persones que resideixen, garantir l’atenció mèdica als residents per part dels CAP, establir un servei d’infermeria de 24 hores i avançar cap a un model de gestió 100% pública.