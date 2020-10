En defensa del territori

La CUP proposa al Consell Comarcal del Baix Camp mocions relacionades amb la transició energètica i BCN World

La Candidatura d’Unitat Popular-Amunt presentarà el proper ple del Consell Comarcal del Baix Camp del 20 d’octubre una moció per rebutjar que empreses privades lloguin terres per instal·lar-hi centrals solars. Els anticapitalistes defensen que aquest model xoca amb projectes de recuperació del sector agrari com el Banc de Terres que gestiona el CCBC. A més, la CUP considera que suposa un problema per avançar cap a la sobirania energètica i alimentària, així com la diversificació econòmica de la comarca. La Candidatura destaca que el lloguer de terres, lluny de ser una sortida a l’ofec econòmic, no va a l’arrel del problema, sinó que el cronifica. Al·leguen “un baix relleu agrari i generacional, així com l’abandó de les terres per la situació precària i inestable que pateixen els pagesos”.





Per altra banda, la CUP proposa adherir-se al manifest “Puigcever lliure” que promou entitats del territori, GEPEC i Xarxa Sud. El Grup va fer arribar aquest manifest als diferents portaveus per si volien presentar la proposta conjuntament però no han rebut resposta. Això no obstant, mantindran l’acord d’adhesió al manifest per donar visibilitat i suport a la lluita.





D’entre els acords que proposen a la moció hi inclouen instar al Parlament de Catalunya la derogació del decret llei 16/2019, que és el decret que està facilitant l’allau d’iniciatives privades. Així com que s’inclogui una partida al pressupost de 2021 per desenvolupar l’Oficina Comarcal d’Energia, una proposta que van fer les anticapitalistes i que es va aprovar en l’anterior mandat, però que encara no s’ha desenvolupat.

La CUP defensa un model energètic públic però el CCBC sembla avançar en direcció contrària, amb l’exemple d’allargar el contracte de concessió de plaques fotovoltaiques de les cobertes de les naus de les plantes de Botarell deu anys més.





A més, les anticapitalistes consideren que des del CCBC s’ha de prendre partit davant tots els moviments produïts al voltant del BCN WORLD. Un projecte d’aquestes característiques hipoteca el desenvolupament sostenible del turisme de la comarca per una banda i critiquen que JxCat i ERC posi tots els esforços en salvar els mobles a La Caixa, arribant a transformar la Generalitat en promotora immobiliària primer, i ara en creditora.