Repressió

Concentració a Barcelona en suport a Daniel Gallardo

Aquest divendres ha fet un any de l'empresonament del jove madrileny per haver-se manifestat contra la sentència del procés.

"‘Dani, no estàs sol", un dels crits que s'han sentit amb més força aquest divendres a la plaça de Sant Jaume per demumciar el el seu empresonament. Gallardo, tot just ha fet any que es troba en presó preventiva a Alcalà Meco per les protestes a Madrid en solidaritat amb el poble de Catalunya.

Gallardo serà jutjat els dies 6 i 17 de novembre a Madrid. La fiscalia demana una pena de sis anys de presó per desordres públics i atemptat contra l’autoritat.