Una acció virtual i concentracions als edificis del govern espanyol d'arreu de Catalunya

La Diada Nacional de l’11 de Setembre 2020 serà diferent i inclourà una acció virtual anomenada #XarxaIndependència i una mobilització física davant edificis de l’administració espanyola a Catalunya.

L’Assemblea Nacional Catalana, acompanyada d’Òmnium i l’Associació de Municipis per la Independència, ha presentat avui divendres la Diada Nacional de l’11 de Setembre. Enguany la mobilització serà virtual i física. “El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents” és el lema d’aquest any.

En la roda de premsa de presentació, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que “aquesta diada nacional és absolutament diferent, per la mateixa Covid-19 i la crisi econòmica i social que la segueix. Aquest 11 de setembre volem reivindicar que necessitem disposar de les eines d’un Estat Independent per tal de fer front a aquesta crisi i denunciar la discriminació que pateix Catalunya dins l’Estat espanyol“.

Elisenda Paluzie, ha valorat que, en aquesta situació d’emergència, “l’independentisme està tornant a demostrar que és capaç d’afrontar grans reptes i dificultats. Un element clau per poder afrontar un procés d’alliberament nacional“.

La presidenta de l’entitat ha explicat que aquest 11 de setembre inclourà una mobilització física, en la mesura del possible, i una altra de virtual anomenada #XarxaIndependència. En tot moment, ha volgut deixar palès que l’entitat “serà permeable a l’evolució de la situació sanitària al país i que la proposta de mobilització física pot anar evolucionant“.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri: "En aquest moment de triple fallida de l'Estat espanyol hem de tornar a posar el projecte polític de la independència com l'únic projecte de futur del país que ens doni drets i deures per exigir la independència".

El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha fet una crida als partits independentistes per la unitat de tothom: "Hem de mirar cap a una estratègia de país que sempre suma i no l'estat d'ara, que debilita. L'AMI vol ser-hi malgrat els problemes de finançament que patim per culpa d'un estat espanyol que ens vol afeblir i ens fa viure en una repressió".

El coordinador de la Comissió de Comunicació, Adrià Alsina, ha estat l’encarregat de presentar la mobilització virtual de l’11 de setembre, que constarà d’un portal web on es podran crear vincles virtuals amb altres persones, assemblees de base i blocs socials. Tots els vincles s’il·lustraran sobre un mateix mapa”.

Per a crear aquesta xarxa, les persones hauran de crear vincles virtuals entre elles amb un codi QR. Participar-hi és molt senzill, només es necessita disposar del codi QR, validar-lo al portal web i indicar un nom d’usuari. La participació és anònima i no es guardaran dades de cap mena.

Alsina ha volgut emfatitzar que “es tracta d’una iniciativa solidària, ja que els diners que se n’obtinguin aniran destinats a fer front a l’emergència social i econòmica del país”.

Per la seva banda, la coordinadora de la Comissió de Mobilització, Sònia Urpí, ha estat l’encarregada d’exposar els detalls de la mobilització física. Urpí, ha anunciat que “aquest 11 de Setembre proposem concentrar-nos en diferents edificis de l’administració estatal espanyola, per denunciar la discriminació que pateix Catalunya i reivindicar la independència com a únic mitjà per poder disposar de totes les eines necessàries per sortir d’aquesta crisi amb garanties i construir un futur millor“.

Els tres edificis de l’administració espanyola escollits són:

-Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

-Oficines de l’Agència Tributària

-Oficines de la Seguretat Social

Urpí ha explicat que “es tractarà d’una mobilització totalment descentralitzada. Volem evitar desplaçaments i reduir el nombre de gent que hagi de canviar de municipi“.