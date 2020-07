Sanitat pública

Sanitàries en lluita es concentra davant del Parlament per a recordar que les ferides que trigaran molt de temps en curar-se

Sanitàries en lluita s'han concentrat aquest migdia davant del Parlament per acomiardar-se dels diputats i recordar-lis el seu descontentament, per la gestió de la pandèmia, "Ara tot això, de moment, ja ha passat, però ens ha deixat ferides que trigaran molt de temps en curar. I de ben segur aquestes ferides no serien tan fondes si a més del reconeixement de la població haguéssim tingut el reconeixement dels nostres dirigents, amb fets, no amb paraules. Perquè els fets han estat que s’ha contractat Ferrovial en detriment de l’Atenció Primària, perquè ens insulten amb la coronapaga classista, perquè no ens volen escoltar...".

En aquesta línia, el col·lectiu sanitàri ha denunciat que el govern hagi impulsat el DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada, una transposició de la Llei Aragonès per la porta del darrera, al marge de qualsevol procés democràtic i control parlamentari. Aquest Decret, a través de l'acreditació de les empreses privades els hi permetrà ser proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública de la mateixa manera que s'ha fet amb el sistema sanitari, actualment incontrolable per la multiplicitat de proveïdors públics i privats i pel sobrecost que representa l’afany de lucre privat en els sistemes públics, àmpliament demostrat al llarg de tots aquest anys d’espoli públic i durant la crisi sanitària.