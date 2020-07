La Intersindical-CSC denunciem el boicot de la IAC-CATAC-USTEC, CCOO i UGT a assistir a la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat per evitar la nostra participació sindical

La Intersindical-CSC ha expressat la seva sorpresa i consternació pel rebuig de IAC-CATAC-USTEC, CCOO i UGT a assistir a la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals perquè, per primera vegada, ela han convidat. Tenen representació perquè els resultats de les darreres eleccions sindicals els hi atorguen presència a la Mesa General de Negociació de personal funcionari.



El sindicat considera i denuncia que d'aquesta manera es desprotegeixen els drets relacionats amb la salut laboral a personal docent, personal sanitari i d'administració i serveis de la Generalitat de Catalunya.



No participar en aquesta comissió en el context de la pandèmia que s'està vivint és una irresponsabilitat que ens fa pensar si realment volen defensar els interessos dels treballadors i de les treballadores o només volen perpetuar estructures de poder. Exigeixen a aquests sindicats que respectin la democràcia i participin per treballar per a la salut de tothom.