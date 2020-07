Festes populars

La CUP Tarragona valora positivament l’aposta per unes festes de sant Magí adaptada a la situació sanitària actual i descentralitzades

Aquest matí s’ha presentat la programació de les festes de sant Magí 2020, la festa major petita de la ciutat, que enguany viurà una edició d’allò més atípica, però on s’ha intentat mantenir tota l’essència possible garantint, alhora, les mesures de seguretat.

La CUP considera prudent l’aposta del consistori per reduir a tres dies la festivitat del patró de Tarragona, mantenint l’essència tradicional i popular de les festes i, alhora vetllant per garantir la seguretat dels assistents als diferents actes, com en el cas de La iMAGInada. A més, les cupaires celebren la decisió de descentralitzar els actes de les festes més enllà d’algun concert, com per exemple la Baixada de l’Aigua, que es distribuirà en set punts diferents de la ciutat durant dos dies, o la Sindriada, i conviden al govern municipal a seguir en aquesta línia a partir d’ara per assolir unes festes inclusives, democràtiques i descentralitzades, tal i com es va acordar just fa un any arran d’una moció presentada per la formació cupaire. Igualment, des de la CUP es demana al govern de Ricomà que el 50% del pressupost que no es destinarà aquest any a celebrar les festes de Sant Magí, es destini a partides de Cultura i no vagi a parar a cap altre regidoria.

Les anticapitalistes entenen de les vicissituds de la situació actual arran de la COVID-19 i agraixen la feina del tècnics de Cultura de l’Ajuntament, que han estat treballant incansablement durant mesos per planificar tots els escenaris possibles i que #SantMagí2020 pogués ser una realitat.

Finalment, la CUP insta, un any més, al govern de Ricomà a no penjar al balcó principal de l’Ajuntament la bandera monàrquica espanyola. Aquest era un dels punts d’acord de la moció elaborada per diferents entitats sobiranistes i presentada al darrer ple que, malgrat no va ser aprovada, ERC hi va votar a favor.