L'ASM sol·licita una entrevista amb la delegada del govern espanyol a les Illes per les agreessions lingüístiques

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha sol·licitat una entrevista a la delegada del Govern espanyol, Aina Calvo, arran de l'onada d'agressions lingüístiques que han patit els mallorquins aquests darrers dies i que han arribat a motivar una nota de la Direcció General de Política Lingüística on recorda que atendrà els ciutadans afectats.

L'ASM incidirà especialment en el cas dels feixistes espanyols que els dies 29 i 30 de juny van circular per Manacor exhibint simbologia d'extrema dreta i van irrompre a oficines i comerços, intimidant, insultant i amb l'únic objectiu de fer parlar en castellà. Volem saber si la comissaria de la policia espanyola a Manacor ha fet cap intervenció, a fi que els feixistes no se sentin impunes i no passin de les agressions verbals a les físiques.

Així mateix, reclamarà que el cap de l'Estat espanyol, Felipe VI de Borbón, faci una declaració institucional per instar els castellanoparlants a respectar la llengua pròpia de Mallorca, tal com els obliga la constitució espanyola. Mentre aquesta declaració no arribi, el considerarem responsable directe de les agressions i vexacions de què puguem ser objecte per part dels supremacistes espanyols.

L'ASM té per objectiu inequívoc la independència de Mallorca, però mentre estiguem sota mandat de Madrid exigirem que els representants de l'Estat espanyol, que viuen dels nostres imposts, compleixin les seves obligacions, entre altres la protecció dels nostres drets lingüístics i identitaris.