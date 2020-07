Covid-19

Guanyem exigeix que l’ajuntament ofereixi assistència per tramitar l’Ingrés Mínim Vital

Amb les noves mesures de prevenció de contagis, Guanyem ha decidit deixar de donar assistència a l’Ateneu Carme Claramunt. Volen evitar riscos però mantenen l’exigència amb l’ajuntament.

Després de tres setmanes, aquest dilluns el partit de Dolors Sabater ha decidit deixar d’obrir l’Ateneu Carme Claramunt on oferien assistència als tràmits de petició de l’Ingrés Mínim Vital. Han pres la decisió arrel del creixement de riscos de contagi i la incapacitat d’adequar l’espai per oferir el servei de forma segura.

En les darreres tres setmanes, afirmen que han assistit desenes de casos d’alta complexitat. Fonts de l’organització apunten que “la majoria de persones que hem assistit han estat dones amb persones al seu càrrec, i amb situacions administratives complexes. A més, moltes d’elles no disposaven dels mitjans ni coneixements informàtics per poder tramitar la petició”. És per aquesta raó que els de Dolors Sabater segueixen reclamant al govern municipal que posi en marxa un servei d’assistència a l’ingrés Mínim Vital.

Com apuntaven la setmana passada, la situació dels serveis socials a Badalona ja és dolenta de partida. Ara amb la represa de l’execució dels desnonaments, el possible nou confinament i sense serveis voluntaris com els de Guanyem o altres entitats, el servei d’assistència a lMV és “urgent i necessari”.