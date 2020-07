SARRIÀ DE TER

Els partits de l'oposició, en majoria, presenten una moció per a la reactivació de la ràdio municipal de Sarrià de Ter, Ràdio Sarrià

Els partits de l'oposició demanen la readmissió dels treballadors municipals, dels col·laboradors i voluntaris, i la dimissió del regidor de comunicació.

L'Ajuntament de Sarrià de Ter està format per 6 regidors d'ERC (equip de govern), i 7 regidors a l'oposició (3 del PAS, 2 del PSC, 1 de JxSarrià i 1 de C's).

La polèmica de Ràdio Sarrià va esclatar el novembre del 2019, quan l'equip de govern va apartar la locutora que feia més de 35 anys que estava al capdavant del projecte, Neus Mercader.

En aquell moment, els partits de l'oposició van demanar explicacions a l'equip de govern i els col·laboradors de l'emissora van recollir prop de 400 firmes i han subscrit diversos manifestos defensant la tasca de la treballadora municipal i de l'entitat Ona Sarrià. https://totssomradiosarria.wordpress.com/

Durant aquest temps, segons afirmen els partits de l'oposició i els col·laboradors, la polèmica no s'ha resolt i la ràdio, ara gestionada per l'empresa Montcau Edicions SL, guanyadora i l'única que es va presentar a la licitació, no cobreix les notícies locals ni compta amb la participació de veïns i voluntaris.

Els partits de l'oposició sospiten que hi pugui haver irregularitats en la licitació que es va publicar el març de 2019. A més, la despesa municipal ha augmentat en 48.000 euros (la inversió fins el moment de la licitació era de 24.000 euros, i actualment, se n'inverteixen 60.000), i a l'emissora ja no hi queda cap dels dos treballadors municipals, de manera que està gestionada exclusivament per l'empresa Montcau Produccions SL.

En els darrers mesos, l'edifici de la ràdio ha estat tancat permanentment i no s'ha cobert cap notícia a peu de carrer que, malgrat la pandèmia, els professionals podien fer-ho: no s'han cobert els efectes del temporal Gloria al municipi, ni els incendis de l'empresa Auladell, ni l'experiència del confinament causat per la pandèmia de la Covid-19, ni tan sols s'han cobert les conseqüències socials o econòmiques de la pandèmia. Els partits afirmen, que Ràdio Sarrià és, a dia d'avui, un altaveu més de les xarxes de la corporació i no mostra cobertura professional ni independent dels fets que passen al municipi.

Tampoc ha comptat amb la participació de voluntaris i professionals que, de forma desinteressada, han aportat coneixement i continguts a la ràdio i al municipi durant més de 35 anys.

Tot això fa que l'oposició vegi clara la necessitat d'un reglament de comunicació que reguli els mitjans de comunicació i compti amb la participació d'altres agents.

Per tot això, l'oposició demanarà, en una moció que es presentarà al ple d'avui dimecres 29 de juliol, un informe del secretari interventor de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, que certifiqui que no hi ha hagut irregularitats en la licitació de la ràdio, que va guanyar Montcau Produccions S.L.; un inventari de tots els equipaments i elements de la ràdio, tant públics com privats; que es torni els treballadors municipals Neus Mercader i Josep Oliveras al seu lloc de treball a la ràdio; rescindir el contracte amb l'empresa Montcau Produccions S.L.

Els grups de l'oposició demanen que es retorni el model de ràdio professional, independent i participativa que portava a terme Ona Sarrià, acceptant els seus col·laboradors i l'entitat, i demanen la dimissió del regidor de comunicació de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, el sr. Josep Maria Santiago, per la mala gestió dels recursos humans, una possible licitació fraudulenta, i malbaratament dels recursos econòmics.