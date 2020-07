Moviment veïnal

El veïnat de Poblenou de Barcelona qëstiona el pacte Colau-ERC pel que fa al 22@

L'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou ha remarcat que "mentre les entitats veïnals que hem participat activament en el procés del Repensem 22@ estem reclamant que l’Ajuntament ens convoqui aquest mes de juliol, tal com es va comprometre a fer la tinenta d’alcalde, per debatre les propostes de la MPGM 22@, s’anuncia la signatura d’un acord entre el govern de la ciutat i ERC sota el nom de NOU full de ruta per al 22@".

Per a l'Associació, "Tot i que la primera impressió és bona, atès que proposa un augment important d’habitatge, crida l’atenció que l’acord no reculli de manera clara i explícita criteris fonamentals del Pacte signat fa un any i mig. Concretament no fa esment del fet que TOT el nou habitatge serà de protecció oficial, allunyant-se així de les reivindicacions veïnals que volem habitatge públic i de lloguer".

Ara bé, l'acord sí que és molt clar quan determina que per incrementar el nombre d’habitatges augmentarà l’edificabilitat, proposta que va en sentit contrari a l’expressat reiteradament per les entitats veïnals. Hem de recordar que l’actual pla ja atorga als propietaris del sòl un important increment d’edificabilitat, fet que provoca edificis d’altura que no encaixen en l’actual paisatge urbà del barri. D’altra banda, només faltava que des de l’Ajuntament es reculli el que tots sabem que és i serà la principal reclamació del sector immobiliari que tant té a veure amb l’especulació i gentrificació del barri. El preu actual del sòl que està en mans d’aquests propietaris no té res a veure amb el de l’any 2000 quan es va aprovar el pla 22@. En lloc de reclamar que aquestes importants plusvàlues reverteixin en la ciutat, l’acord proposa atorgar més edificabilitat.

En l’àmbit de l’activitat econòmica proposa reactivar els 980.000 m2 de sostre que resten per desenvolupar en la línia de les activitats emprenedores i innovadores del 22@. Per part de les entitats veïnals sempre hem reclamat la reindustrialització del sector, que en les actuals circumstàncies es fa més necessari que mai. "Cal posar l’accent també en l’oblit (?) de l’economia cooperativa, social i solidària", remarca l'entitat veïnal.

Per a l'Associació, "estem davant d’un NOU full de ruta que xoca amb el Pacte signat l’any 2018, un acord sobre el qual ja vam expressar un sí crític".

També reclamene, que "la participació del veïnat sigui real i no virtual com darrerament està sent. Insistim que volem seure amb la resta dels sectors implicats per debatre les propostes de MPGM en la línia del Pacte signat".