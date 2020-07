Covid-19

El Parlament aprova la proposta de la CUP per garantir un salari mínim de 1.200€ per les treballadores de les Residències

"Si avui estem investigant el què ha passat a les residències de gent gran és gràcies als moviments populars"

El Parlament de Catalunya ha aprovat al ple monogràfic sobre la gestió de les residències de gent gran, celebrat aquesta setmana, una proposta de resolució presentada per la CUP Crida Constituent per garantir un salar mínim de 1.200€ per catorze mesades, per les treballadores de les residències.

De la bateria de propostes per la formació, el Parlament també ha aprovat incrementar el nombre d'inspeccions laborals, democratitzar els òrgans de participació en la gestió de les Residències, l'internalització dels Equips d'Atenció Residencial per tal que tota l’atenció sanitària es dugui a terme pel sistema sanitari públic, garantint així un servei mèdic i d’infermeria les 24 hores al dia, i incrementar les de ràtios de gericultores.

Per altra banda, la resta de forces parlamentàries han rebutjat iniciar un procés per recuperar la gestió pública de totes les residències de gent gran de titularitat pública i que ara mateix es troben privatitzades.