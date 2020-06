Salut pública

La Intersindical-CSC reclama unitat sindical i professional en la millora de les condicions laborals del personal de la sanitat catalana

La Intersindical-CSC sanitat ha emplaçat els sindicats del sector sanitari català a establir un marc de resposta conjunta des dels centres de treball, tant d’hospitalària com de primària, a la situació que es troba la sanitat catalana. Per això, el 2 de juny, ens hem posat en contacte amb les forces sindicals més representatives en sanitat per tal d’establir una estratègia conjunta.

"Atesa la gravetat dels esdeveniments produïts per la pandèmia de la Covid-19 i el seu impacte al sistema català de salut cal, més que mai, defensar la Sanitat Pública, l’augment de professionals, la millora de les condicions laborals..." ha manifestat el sindicat.

D’altra banda, puntualitza que no es pot deixar de costat les retallades de condicions laborals que ja toca recuperar: La retallada del 5% del sou, les dues pagues extres de 2013 i 2014, el fons d’acció social, la jornada de 35 hores, els 3 dies de lliure disposició, el 50% de les DPO deixat de cobrar durant anys o la retroactivitat de la carrera professional. Sense oblidar altres drets que cal implementar ja, com la jubilació als 60 anys dels col·lectius de risc, l’activació de la jubilació parcial o el complement d'exclusivitat per a totes les persones amb horaris lliscants que impedeixen fer altres feines.

A firma que "Si volem tenir una sanitat pública de qualitat on els/les nostres professionals siguin tractats/des com els correspon, necessitem més personal, més inversió en infraestructures, en renovació d’equips i en investigació i una millora de les condicions laborals i econòmiques de tot el personal. Invertint en sanitat i els/les professionals que hi treballem és invertir en la nostra societat, ja que és la sanitat pública l’única que ens pot salvar en possibles crisis sanitàries com la que estem vivint".

Des de la Intersindical-CSC Sanitat apunten que ara és el moment de tornar a sortir al carrer a defensar un sistema públic de salut com el descrit i, al mateix temps, evitar que la classe treballadora tornem a pagar la crisi econòmica causada per l’epidèmia.

"La importància de l'actual moment històric fa necessari una amplitud de mires i trenar el màxim de forces per respondre adequadament als reptes que té el sistema català de salut. De la mateixa manera, volem emplaçar els col·legis professionals a sumar esforços en aquesta lluita. Engeguem la rebel·lió de les bates blanques, revertim les retallades i enfortim la sanitat pública, amb millors condicions laborals i retribucions dignes", puntulitza.