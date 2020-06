lluita institucional

La CUP Tarragona insta al conseller Manel Castaño a assumir des de l’IMET l’organització dels Casals d’Estiu municipals

Es tracta d’un dels acords de pressupostos del govern d’ERC i ECP amb la CUP, per això confien que aquest sigui el darrer any que els Casals d’Estiu es gestionen des de Serveis Socials, doncs les cupaires consideren que tots els projectes i activitats de lleure educatiu s'han d'impulsar i coordinar des de l'IMET

La Candidatura d’Unitat Popular vol que es faci efectiu l'acord de pressupostos amb el govern municipal per tal que l'organització d’activitats de lleure educatiu, entre les quals hi ha els Casals d’Estiu municipals, es dugui a terme des de l’IMET i no des de l'IMSST, donat que l’actual és un model en el qual es reprodueixen i s'evidencien les desigualtats socials.

Les anticapitalistes exposen que aquesta desigualtat encara és més marcada en aquelles activitats que es desenvolupen a l'estiu i argumenten que “nosaltres com a administració pública tenim el deure de revertir-la, garantint una igualtat d'oportunitats i impedint que els nostres Casals d’Estiu municipals siguin espais de lleure de beneficència”. És per això que insten al regidor d’educació, Manel Castaño, a assumir des de l’IMET l’organització de totes les activitats de lleure de la ciutat.

Amb tot, la CUP celebra que es dugui a terme una prova pilot d’un possible nou model de Casals d’Estiu a dos centres dels barris de Ponent i Sant Salvador, però a part que ho consideren insuficient, lamenten que no s'hagi compartit ni informat del mateix. A més, les cupaires reclamen l’augment del pressupost pels Casals d'Estiu municipals acordat amb el govern de Ricomà per a l'aprovació dels pressupostos del 2020.

Finalment, la CUP explica que aquesta no és una reivindicació nova, sinó que és un canvi de model que porten reclamant des de l’inici del mandat anterior. En aquest sentit, les cupaires recorden que el juny de 2016 el Ple municipal va aprovar una Declaració Institucional per una oferta equitativa de lleure educador a la ciutat de Tarragona.