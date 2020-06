Covid-19

La CUP insta al Govern a destinar els 47 milions d’euros pressupostats a Circuits de Catalunya SL als ajuts en el lloguer

La CUP Crida Constituent insta el govern de la Generalitat a augmentar la dotació destinada a la línia d’ajuts en els lloguers per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Els anticapitalistes proposen que es faci mitjançant l’aprovació d’una modificació pressupostària, que reprioritzi la despesa i destini els 47 milions previstos per Circuits de Catalunya S.L. a augmentar la dotació pels ajuts en el lloguer.

Davant les informacions que el departament de Territori hauria pres la decisió de suspendre, de forma cautelar, la presentació de noves sol·licituds per accedir a la línia d’ajuts en el lloguer per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aprovada a la Resolució TES/1047/2020 de 12 de maig, arran de l’elevat volum de sol·licituds presentades, la CUP-CC ha mostrat la seva disconformitat amb la decisió presa pel Govern i l’insta a augmentar la dotació econòmica d’aquestes ajudes i a seguir admetent la presentació de noves sol·licituds. Per fer-ho, la formació anticapitalista proposa aprovar una modificació pressupostària que permeti destinar els recursos econòmics previstos per a l’empresa Circuits de Catalunya SL als ajuts del lloguer i a regular de forma immediata els preus del lloguer, tal i com demanen els moviments socials en defensa del dret a l'habitatge. “No té cap sentit que es vulgui suspendre la línia d’ajuts al lloguer, dotada amb 14,5 milions d’euros, mentre el pressupost destinat a Circuits de Catalunya S.L. quadriplica aquesta xifra, amb 47 milions d’euros. Cal que el Govern demostri quines són les seves prioritats”, ha manifestat la diputada Maria Sirvent.

La CUP insisteix amb què els pressupostos aprovats el passat mes de març per JxCat, ERC i Cat-ECP no responen a les necessitats actuals de la població i que cal que l’actual govern de la Generalitat sigui conscient de la precarietat i l’emergència social en matèria d’habitatge i que assegurin que la població podrà seguir accedint als ajuts. Finalment, la candidatura denuncia que el parc públic d'habitatge als Països Catalans no arriba ni tan sols a un 3%, dada que contrasta amb el 17% d’estats com el Francès o 30% als Països Baixos i reclama un pla d'habitatge que faciliti l'expropiació d'habitatges buits en mans de grans tenidors i que contempli l'augment del parc públic d'habitatge.