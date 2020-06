Ensenyament

L'STEi reclama 100 milions d'euros addicionals per al proper curs escolar

El sindicat demana també la convocatòria urgent de les meses respectives de pública i de concertada amb la presència del conseller Martí March

L’absència de ràtios definides, la insuficiència de finançament, la manca de concreció pel que fa al destí dels 2.000 milions que es transfereixen a l’educació i l’incompliment permanent de les seves obligacions amb el professorat certifiquen que la ministra Celaá és un llast per a l’escola i per al Govern de l’estat.

La quarta Conferència Sectorial d’Educació d’ençà de l’estat d’alarma ha aportat qualque novetat, molts dubtes i la constatació, una vegada més, que l’actual Ministeri d’Educació i Formació Professional no és capaç d’establir uns criteris permanents que siguin assumits per les Comunitats Autònomes; un fet que suposa la proposta de mesures que es modifiquen cada dos per tres.

La novetat de la reunió es refereix a l’acord assolit amb les Conselleries d’Educació de les distintes Autonomies, amb l’excepció de Madrid i el País Basc, en què s’estableixen 14 punts per al proper curs, amb aspectes positius com l’inici i el desenvolupament del curs en les seves dates habituals, plans de seguiment per a l’alumnat amb majors dèficits educatius, treball cooperatiu, la reducció de la bretxa digital i, com no pot ser d’una altra manera, el compromís de seguiment de les recomanacions sanitàries fixades en el Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny.

Malgrat això, a l’hora de concretar les mesures és quan comencen els problemes. Per a mantenir les distàncies d’1,5 metres que estableix el Reial Decret des de 5è de primària, cal reduir el nombre màxim d’alumnes per aula. I això suposa, ho vulgui o no la ministra, reduir les ràtios. Ella s’estima més parlar d’”agrupacions flexibles convivencials”, que no tenen res a veure amb les ràtios.

També consideram que és insuficient el muntant de 2.000 milions d’euros que Pedro Sánchez va dir que es transferiran a les Comunitats Autònomes el mes de setembre. Des de la Confederació d’STEs-I i l’STEI reclamam al Ministeri d’Educació que estableixi el mecanisme normatiu per assegurar que aquesta quantitat es destini a la inclusió de l’alumnat, l’augment de la plantilla del professorat, la disminució de les ràtios i els ajuts per a espais escolars.

Pel que fa als fons addicionals que s’han de distribuir a les Comunitats Autònomes, l’STEI considera que els 50 milions d’euros que com a mínim pertoquen a les Illes d’acord amb la seva població són insuficients; i que aquesta xifra segons els nostres càlculs hauria d’arribar als 100 milions d’euros.

Finalment, sol·licita la convocatòria urgent de les meses respectives de l’ensenyament públic i concertat amb la presència del conseller perquè expliqui quina serà l’aplicació de les mesures acordades en la quarta Conferència Sectorial d’Educació. Segons la Resolució que regula la fase 3 de la desescalada educativa, el professorat a partir del 19 de juny s’ha d’incorporar als centres per a fer el tancament d’aquest curs i la preparació del proper.

Per aquest motiu, cal que els docents coneguin de primera mà qüestions tan importants com la quota real de professorat per al curs 2020-2021 o quines seran les ràtios dels centres.