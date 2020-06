Sanitat

Èxit de les mobilitzacions convocades per la Intersindical-CSC per demanar la mateixa gratificació per tot el personal sanitari, de neteja i de residències

Èxit de convocatòria de les mobilitzacions organitzades per la Intersindical-CSC Sanitat aquesta setmana per demanar al Govern que la gratificació per al personal sanitari per la gestió de la crisi de la Covid-19 sigui equitativa per a totes les categories professionals. Centenars de professionals han participat en les concentracions convocades pel sindicat en molts centres sanitaris de Catalunya, ja sigui de l’àmbit hospitalari o d’atenció primària, com per exemple els hospitals Clínic, Pius de Valls, Santa Maria de Lleida, Trueta de Girona, la Seu d’Urgell, Vilafranca, Figueres, la Vall d’Hebron, CAPs de Barcelona i Girona, etc.

Paral·lelament, la Intersindical-CSC ha enviat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, on qüestiona els criteris que es volen fer efectius en el Decret Llei de gratificació als professionals del sistema de salut català i de les residències públiques, demanant que aquesta retribució extraordinària sigui linial. El sindicat creu que la Covid-19 no entén de categories i que els i les professionals han treballat en aquesta crisi sanitària com un equip, inclòs el personal de neteja. Durant la pandèmia els professionals de l’àmbit sanitari hem treballat en equip, dignificant les professions per sobre del que és exigible i posant en risc la pròpia salut. A mateix risc, mateixa paga.



En aquest sentit, la sectorial de Sanitat creu que és decebedor que el Departament de Salut discrimini els treballadors i les treballadores que tant han donat per a la ciutadania del nostre país, demostrant manca de sensibilitat i de diàleg. Així mateix, el sindicat també hi demana consolidar un plus de perillositat en les retribucions i que aquesta compensació no endarrereixi la necessària reformulació del sistema de salut català. Creu que és urgent i necessari revertir les retallades i incrementar la despesa en Salut (llastrada, entre d’altres, per un infrafinançament crònic causat per l’enorme dèficit fiscal espanyol) amb els objectius d’incrementar el nombre de professionals, millorar les condicions laborals i fomentar la investigació i la innovació.