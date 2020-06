Entitats veïnals aturen un desallotjament al Poble-sec

Un centenar de persones de diverses entitats d’habitatge han aturat el desnonament d’una família que viu en un pis al carrer Nou de la Rambla 123 al Poble-sec.

Un fort desplegament policial de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana havien intentat desallotjar-los des de quarts de 10 de la nit de manera “il·legal” perquè es volia fer “sense ordre judicial i sense previ avís”. Les entitats han compartit imatges de tensió amb la la policia a les xarxes socials. A partir d'aquí s'ha generat una solidaritat que ha mobilitzat a un centenar de membres d'entitats que ha aconseguit aturat el desallotjament.

NO PASSARAN 👊👊



Hi ha qui defensa la vida i està al costat de les persones,com nosaltres. I els que defensen el capital, la SL propietària d'aquest bloc i que, a més, gaudeixen menystenint a la nostra gent. A tots aquests, tingeu-ho clar: ens hi trobareu sempre de cara! #ACAB pic.twitter.com/chOu2s3AUd