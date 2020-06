Llibertats

El TSJC deixa sense efecte la sentència a indemnitzar una treballadora municipal per vulneració de drets fonamentals

El TSJC ha revocat la sentència que establia una indemnització de 25.000 € per vulneració de drets fonamentals a favor d'una treballadora municipal. La fonamentació de la sentència del TSJC es basa en la incompetència de l'ordre social, en aquest cas el tribunal social nº2, ja que fonamentava la indemnització a la treballadora en la vulneració de drets fonamentals, aspecte sobre el qual l'ordre competent ha de ser el tribunal contenciós. El regidor Maties Serracant ha estat informat de la sentència com a persona directament al·ludida i ha sol·licitat obtenir còpia de la sentència.

Cal recordar que la sentència ara revocada es va emetre ara fa un any, dies abans de l'inici de la darrera campanya electoral, i va omplir titulars en què es donava per feta l'existència de conductes de mòbing per part del regidor de la Crida per Sabadell Maties Serracant, aleshores alcalde i candidat a l'alcaldia.

La sentència inicial es vinculà de manera barroera i malintencionada amb la denúncia relacionada amb l'expedient de Cessió de Cal Balsach presentada per la mateixa treballadora i pel Grup Municipal del PSC l'abril de 2016, tot i que ja des del gener de 2018 aquella denúncia fou sobreseguda en primera instància amb una sentència que afirmava que ni els testimonis ni la documentació presentada permetien considerar mínimament acreditades les acusacions de coacció que els denunciants situaven sobre Maties Serracant. Aquella denúncia fou arxivada definitivament per l'Audiència provincial del novembre de 2019, en el que es reafirmà que les acusacions dels denunciants no tenien cap mena de fonamentació per manca d'indicis, d'acreditació dels fets, per tractar-se d'accions irrellevants o bé que havien estat desmentides pels testimonis. Per aquesta denúncia, l'aleshores Tinent d'alcalde es va apartar temporalment de les responsabilitats de govern durant sis mesos

Cal recordar també que el mateix Ajuntament va activar el protocol específic d'assetjament moral o psicològic en el treball (mòbing) per fer el seguiment del cas. La comissió per a la prevenció de l'assetjament moral o psicològica en el treball va nomenar un equip instructor del cas que va concloure la inexistència d'assetjament laboral.

Des de la Crida per Sabadell celebrem que s'hagi estimat el recurs presentat per l'Ajuntament de Sabadell i s'hagi dictat per part del TSJC el sobreseïment provisional de la denúncia. Reiterem de nou, però, que no podem passar per alt els danys polítics i morals ocasionats a l'anterior govern, a la Crida per Sabadell, a funcionaris i funcionàries municipals i al regidor Maties Serracant per aquestes denúncies, així com les repercussions negatives que van ocasionar al Tallaret, que va veure truncada la cessió del local de Cal Balsach que havia estat acordada unànimement pel Ple del mes de febrer de 2015. Des de la Crida per Sabadell vam apuntar que es tractava de denúncies trampa amb intencionalitat política des del moment que el mateix PSC va presentar denúncia amb evident coordinació amb la denunciant.

Alhora, volem evidenciar la utilització oportunista i de guerra bruta política per part dels candidats i candidates a l'alcaldia que demanaren durant la precampanya responsabilitats polítiques i econòmiques al llavors alcalde tot i tenir coneixement de la sentència prèvia i dels treballs d'avaluació interna realitzats en el si de l'Ajuntament.