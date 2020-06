Convocada Vaga d'autobusos a la cotxera d'horta TMB el 17 de juny de 10 a 16 hores

La CGT el sindicat amb mes representació al col·lectiu de conductors/es de TMB, convoquem vaga al centre de treball de la Cotxera d’Horta el proper 17 de juny de 10 a 16 hores i una assemblea de treballadors/es el mateix dia a les 12 hores que celebrarem a les portes de la cotxera .

El passat 20 de març des de la CGT vam fer un comunicat en el que es deia que tota la direcció de la cotxera del Triangle havia desaparegut des de que s’havia declarat la alerta sanitària, i que malgrat això el servei d’autobusos havia sortit amb normalitat, demostrant-se així que TMB pot funcionar perfectament sense tants directius i sense tants sous cent-mil euristes. Al comunicat també es deia el motiu de la seva absència al seu lloc de treball: personal de risc, baixa, quarantena o teletreball.

La Direcció de TMB, amb el consentiment de la Presidenta de TMB Rosa Alarcón, ha decidir sancionar al delegat de CGT Juan Ramiro amb 16 dies de suspensió de feina i sou per fer-lo responsable de la lectura d’aquest comunicat. Rosa Alarcón acusa al Ramiro de no respectar la protecció de dades dels directius del Triangle per fer públic el seu nom i la causa de la seva absència.

Des de la CGT entenem que aquesta sanció va dintre de la campanya iniciada per la nova direcció de TMB per fer callar les veus que dintre de l’empresa puguin criticar les seves decisions i que amb la publicació del CODI ÈTIC DE TMB, denunciat per tots els sindicats de TMB menys UGT Bus, han quedat molt clars els seus objectius i les seves maneres per aconseguir-ho: delatar a companys des de l’anonimat, control a les periodistes que es puguin relacionar amb TMB i amenaces als treballadors/es que es puguin saltar les seves normes.

Tots els comunicats de la CGT son respectuosos amb les persones i per això refusem aquest atac de TMB contra el nostre sindicat que creiem que no serà l’últim. La Direcció política de TMB ha decidit iniciar un camí de mà dura i “caça de bruixes” contra la dissidència i això és el que no estem disposats a consentir.

Es per aquest motiu que hem decidit iniciar un període de mobilitzacions, començant amb la vaga del dia 17 nomès a la cotxera d’Horta, lloc de treball del company Ramiro, amb un clar objectiu: Denunciar públicament que la Direcció política de TMB vol que la llibertat d’expressió i la llibertat sindical es quedin a les portes de les cotxeres i que dintre de l’empresa tornem a ser com a l’època de l’alcalde Porcioles.

La CGT agraeix públicament el suport que han expressat a aquesta convocatòria els sindicats d’autobusos ACTUB i SIT que malgrat les diferencies sindicals que tenim han vist que en aquest tema hem d’anar tots plegats.