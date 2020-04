Km0

Mercat Setmanal, web a l’abast de productors agrícoles i ramaders de Catalunya per promoure la venda a domicili

El balaguerí Ivan Fustero és l’impulsor del web www.mercatsetmanal.cat un directori online que va crear l’any 2006 de forma altruista i que mostra informació de 680 mercats de Catalunya. El web proposa un mercat virtual que mantingui viva l’oferta i la demanda de productes de Km0 i permeti al petit productor fer-ho arribar als particulars a domicili

Fer arribar els aliments a casa directament és aquests dies una de les fites que ja estan assolint molts productors agrícoles i ramaders de tot Catalunya. Ara el balaguerí Ivan Fustero, creador del web www.mercatsetmanal.cat , que reuneix informació de 680 mercats ambulants de Catalunya, proposa un “mercat virtual”. Ho fa posant a disposició dels productors un formulari perquè puguin oferir els seus productes i lliurar-los a domicili sota demanda dels particulars que els hi facin encàrrecs. Fustero va posar en marxa Mercat Setmanal l’estiu del 2006 i l’ha anat enriquint al llarg de tots aquests anys per la seva estima als mercats i paradistes.diu Ivan Fustero.explica Fustero.Tots els encàrrecs que es facin seran directes, i Mercat Setmanal no participa en res més que en mantenir actualitzat el directori amb tots els productors. A través de la seva web www.mercatsetmanal.cat/publica-la-teva-parada , els productors / paradistes interessats es poden donar d'alta en oferir aquest servei.