Covid-19

La Mesa del Congrés espanyol haurà de pronunciar-se sobre la petició d'EH Bildu per a deixar de pagar les dietes per desplaçament

Amb l'objectiu de sumar-los als recursos públics necessaris enfront del coronavirus

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha demanat formalment al Congrés que deixi de pagar les dietes i complements salarials per desplaçament a tots els diputats i diputades, per a destinar-les als recursos públics necessaris per a fer front tant a la crisi sanitària fruit del coronavirus com a la socioeconòmica associada a aquesta. La petició registrada avui per EH Bildu haurà de sotmetre's a debat i votació en la Mesa del Congrés.



La formació sobiranista basca creu que les dietes de desplaçament i els complements salarials assignats en funció de l'activitat parlamentària no estan justificats atès que els desplaçaments estan sent mínims per la limitada activitat actual en el Congrés dels Diputats i el confinament de pràcticament tots els representants.



És per això que EH Bildu considera que aquesta mesura ha d'aplicar-se amb caràcter retroactiu des de l'inici del confinament per a destinar-se a la lluita contra la pandèmia. Una petició que va d'acord amb la decisió dels diputats d'EH Bildu de donar mensualment gran part del sou que perceben.