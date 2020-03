Covid-19

Nou Barris i altres barriades obreres de Barcelona estan entre les més afectades pel covid-19

segons les dades d'afectació del Coronavirus per zones que s'han donat a conèixer aquest dissabte i que la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i SAP Muntanya han remercat en un comunicat.

Per a les associacions veïnals, aquestes dades no els han sorprèn. Afirmen que les desigualtats de renda estan directament relacionades amb la qualitat de la salut: condicions de salut prèvies, condicions dels habitatges, alimentació, etc.

A tot això s’afegeix l’efecte de les retallades en despesa de salut dels darrers anys, que han denunciat de manera continuada i que ara mostren tot el seu impacte.

La incidència de l'epidèmia als seus barris mostra que campanyes com la de “No és pobresa, és injustícia” de Nou Barris cabrejada i el treball continuat de SAP Muntanya en defensa de la salut dels nostres barris estan plenament justificades i obliguen a fer canvis profunds en les prioritats polítiques.

Donada la gravetat de la situació, i més enllà dels necessaris canvis en les polítiques públiques a llarg termini, demanen que els barris més afectats per l'emergència sanitària rebin una assistència prioritària, amb dotacions de personal i de materials adequades de forma immediata.