Covid-19

La Intersindical-CSC reclama coherència a JxCat i ERC i que no facin recuperar les hores del personal dels ajuntaments

La Intersindical-CSC no entén que no es paralitzi també tot el sector privat de serveis no essencials, però encara menys, pel seu caràcter públic exemplar, que determinats ajuntaments i altres ens locals considerin que els seus treballadors i treballadores hauran de recuperar posteriorment aquests dies, a costa de les seves vacances o futures hores extraordinàries, com si haguessin aprofitat els actuals per marxar de viatge de forma premeditada, i reclama que rectifiquin i passin a considerar aquests permisos com a no recuperables.

Per això, el sindicat republicà està elaborant un mapa col·laboratiu en què anirà situant els diferents ajuntaments i ens locals, en funció de si fan recuperar o no els dies, per fer pressió conjunta per tal que tots ells prenguin un criteri comú i de respecte dels drets de les seves plantilles. D'entre els que ja hi ha detectats que sí que els faran recuperar o no han determinat el contrari, la majoria tenen alcaldies o equips de govern de JxCat o ERC -tot i que també alguns del PSC-. Són els partits amb més presència municipalista al nostre país, però també aquells que, des del Govern, reclamen a l'Estat que s'aturi tota l'activitat productiva no essencial, amb manteniment de sous per a les treballadores i els treballadores. Per coherència, la Intersindical-CSC reclama que els ajuntaments i ens locals que governen aquestes formacions i que fan recuperar els dies corregeixin aquestes instruccions i que, per justícia social i laboral, ho facin també el conjunt de consistoris del país.

El sindicat republicà anirà completant i actualitzant el mapa de municipis amb la col·laboració de l'ajuda dels seus treballadors i treballadores, a traves del correu a administracions.locals@intersindical-csc.cat. Igualment, la Intersindical-CSC també ha enviat correus a JxCat, ERC i al PSC i a les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya reclamant que dictin recomanacions en aquest sentit, i seguirà fent pressió allà on calgui. Per ara, s'ha rebut resposta d'ERC assegurant que comparteix el criteri de la Intersindical-CSC i mostrant voluntat de col·laborar perquè aquest s'apliqui en el conjunt d'ens locals.

I és que la principal mesura per prevenir el contagi del coronavirus és restar a casa i evitar sortir-ne si no és per imperiosa i justificada necessitat. Així ho han entès les administracions públiques del nostre país -malauradament, no bona part del sector privat-, que han limitat el treball presencial als serveis essencials -l'esforç dels que s'hi dediquen no el deixarem mai de reconèixer i aplaudir, tant en l'àmbit sanitari com d'altres-, prioritzant el teletreball quan és possible i, quan no ho és, enviant igualment els treballadors i treballadores a casa. Des de la Intersindical-CSC es defensa que, en els casos de famílies amb menors de fins a certa edat o gent gran dependent, el teletreball no hauria de ser una opció, des d'una òptica de benestar i justícia social, atès que condemna les persones afectades -sovint dones- a la doble jornada laboral, a causa d'una força sobrevinguda i compartida com el tancament d'escoles o la suspensió de la feina de persones cuidadores. El sindicat lamenta, per tant, que pràcticament enlloc no s'hagi tingut en compte aquesta casuística a l'hora de valorar mesures de conciliació real, tal com va reclamar d'inici.

On sí que hi ha una diversitat clara d'actuacions és a l'hora de considerar recuperables o no els dies en què els treballadors i les treballadores han hagut d'anar a casa sense possibilitat de teletreball. La Generalitat, en tot cas, va dictaminar per a la seva plantilla -després d'una reclamació de la Intersindical-CSC perquè es modifiqués l'ordre inicial- que li concedia permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l'empara de l'article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb el matís que es podria interrompre aquest permís per la necessitat de prestar serveis puntualment per teletreball, si era de menester. Es tractava, en tot cas, de permisos no recuperables.



Podeu trobar el mapa clicant aquí