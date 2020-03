Covid-19

La CUP Granollers insisteix en la necessitat de reforçar els serveis assistencials i destinar els equipaments esportius a persones sense llar

La CUP Granollers ha tornat a insistir en la necessitat de posar a disposició de l’emergència els pavellons municipals, ara tancats, per acollir a persones sense sostre que actualment estan al carrer i no tenen on fer el confinament. Aquesta actuació podria anar acompanyada d’un protocol adhoc que estableixi com fer el confinament d’aquestes persones i l’aillament si es detecta alguna infecció.

Obligar de manera urgent a la subcontrata Sacyr a facilitar mascaretes adequades i bates d’un sol ús al personal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

La formació ha tornat a demanar-ho després que el personal d’aquest servei hagi tornat a denunciar que no se li està subministrant el material adequat. Les treballadores no disposen per exemple de mascaretes homologades ni de bates d’un sol ús quan estan fent a diari visites domiciliàries a persones depenents i col·lectius de risc de la ciutat. Malgrat que sigui un servei subcontractat l’ajuntament té la responsabilitat de minimitzar el risc de contagis en la població més vulnerable i el personal de serveis essencials de la ciutat.

Reforçar encara més Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Recorda que la situació de confinament pot posar en greu risc moltes dones que han de conviure més temps amb l'agressor. Poden incrementar-se les agressions masclistes i els feminicidis i, per aquest motiu, cal tenir el més actiu possible aquest servei.

Donar suport a les xarxes de voluntariat autoorganitzades existents

Insisteix que l’ajuntament destini recursos a donar suport a les xarxes de suport que s’estan autoorganitzant, ja que en molts casos estan realitzant la seva tasca sense la seguretat que poden fer arribar els productes sense trencar el confinament.

Complementar les mesures per garantir els àpats dels infants amb beques menjador

A banda de la mesura aprovada per la Generalitat mitjançant les targetes moneder, caldria establir un servei de distribució de menjar per assegurar que aquests infants i altres col·lectius vulnerables tenen més d’un àpat al dia. La perllongació del confinament pot emplitjor encara més la precària situació econòmica de les famílies d’aquests infants i d’altres col·lectius vulnerables.

Garantir la distribució de productes de proximitat a certs punts de la ciutat

Agraïxen la resposta via nota de premsa de l’Ajuntament el passat dilluns on deia que mantenia la decisió de no fer el mercat setmanal fins passat l’estat d’alarma. Tanmateix continuem insistint que la nostra proposta no és reobrir tot el mercat setmanal sinó disposar d’un sistema per, de la mateixa manera i amb les mateixes mesures que botigues i supermercats, es disposi d’una fórmula per abastir la ciutat productes de proximitat provinents de la nostra pagesia i sense tants intermediaris i grans cadenes comercials, sobretot si la situació de confinament es perllonga fins l’estiu. És una recomanació que prové del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i compta amb el suport tant del PROCICAT com d’entitats com Unió de Pagesos, i s’està aplicant ja a altres municipis de la comarca i municipis catalans fins i tot més grans que Granollers.

Cal recordar que en els últims anys que hi ha determinades zones de la ciutat que cada cop disposa de menys botigues d’alimentació que han anat tancant i que la pagesia té problemes per distribuir els seus aliments atès que els supermercats importen majoritàriament els productes de fora. Permetre parades d’alimentació aïllades en diferents punts allunyats del centre o fins i tot de la ciutat -i senyalitzar-les via xarxes socials- amb la situació de confinament establerta no provocaria aglomeracions ni una afluència massiva de persones, sinó una assistència puntual i amb ànim només d’adquirir aliments, mantenint les mateixes mesures de distanciament social com als establiments tancats. Un exemple d’això és la inexistència d’aglomeracions en mercat de proximitat dels dissabtes que es feia habitualment a la plaça de la Corona.