Covid-19

La CUP alerta de la possibilitat que l'Exèrcit espanyol no es retiri un cop decaigui el decret d'Estat d'alarma

Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació en relació a que l'Exèrcit espanyol patrullarà els carrers en el marc de l'Operació Balmis, sota la direcció del ministeri d'Interior amb l'objectiu de vigilar el compliment de les normes establertes per l'Estat d'alarma, la CUP considera que es tracta d'una mesura intimidatòria que vulnera drets, que persegueix el control de la ciutadania i que pretén encobrir la dotació d'atribucions extraordinàries a l'Exèrcit.

Com ja han anunciat en reiterades ocasions els portaveus de la CUP en les seves intervencions públiques, la crisi de salut pública agreujada per la Covid19 “ni és una guerra ni l'Exèrcit ens salvarà la vida, sinó que la l'acció política quotidiana es dóna contra el capitalisme i per la defensa dels drets socials i els serveis públics”. Els anticapitalistes també alerten de la possibilitat que l'Exèrcit no es retiri un cop decaigui el decret d'Estat d'alarma.

La formació denúncia la retòrica i el llenguatge bèl·lic utilitzat constantment pel govern de l'Estat i les compareixences de militars, ja que només contribueixen a prioritzar la idea de la raó d'estat i l'ordre públic, incrementant la negació de drets, la repressió i la lògica autoritària de l'estat espanyol. "No es tracta de disciplina, sinó de responsabilitat, de solidaritat, de suport mutu, de col·laboració i cooperació entre veïnes i veïns i de posar les cures a les persones i la vida al centre, i no pas dels senyors de la guerra, la destrucció i la mort", reivindiquen els anticapitalistes.

En aquest sentit, la CUP recorda que és aberrant que la partida pressupostària en defensa dobli la de sanitat. Mentre que en els pressupostos de l'Estat del 2019, la partida en defensa suposava 8.400.561,54€, la de sanitat tant sols era de 4.253.251,86€.

Finalment, la formació creu que amb aquestes actuacions, tant l'Exèrcit com el govern de l'Estat fan una operació de maquillatge de l'estament militar, hereu del franquisme, i recorda que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el cos de bombers i els i les agents rurals s'han ofert a fer les tasques de desinfecció, de protecció civil, de muntatge d'equipaments, etc. que actualment desenvolupa l'Exèrcit.