#som10milions

Estrena d'uns vídeos amb representació dels diversos parlars dins de la campanya #som10milions

Amb la col·laboració dels voluntaris de la Plataforma per la Llengua, l'entitat difon exemples dels diferents parlars de la llengua catalana per mostrar la unitat de la llengua i combatre els intents de fragmentació. Veure:

Som 10 milions, som una llengua - Mallorquí, alguerés, lleidatà, rossellonès,

Som 10 milions, som una llengua - Gironí, valencià, formenterer i pallarès,

Som 10 milions, som una llengua - Eivissenc, menorquí, andorrà i tortosí

La campanya "Som 10 milions, som una llengua" de la Plataforma per la Llengua continua en la seva fase de difusió àmplia arreu del domini lingüístic. L'objectiu d'aquesta campanya, que ja supera les 16.000 adhesions i està generant debat social als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, és exposar que el català gaudeix d'una diversitat de parlars diferents que l'enriqueix i el fa encara més fort; però que, tot i la diversitat, en total som més de 10 milions de persones que parlem aquesta llengua.

Aquesta diversitat dialectal, però, no hauria de servir en cap cas de pretext per qüestionar la unitat de la llengua catalana. De fet, el català és, lingüísticament, una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb altres llengües europees, com ara l'alemany, l'italià, el portuguès o el castellà.

Tot i així, en les darreres dècades hem assistit a diversos intents de divisió de la nostra llengua, una fragmentació que, fins i tot, s'ha dut a terme directament des d'algunes instàncies i institucions públiques, fet especialment greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d'Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó també un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria lingüística. Uns efectes que es provoquen des d'institucions públiques, com diversos ministeris, Renfe o el Senat d'Espanya, fins a empreses privades o l'expresident balear, José Ramón Bauzá, que es va obstinar a intentar fer creure que eren llengües diferents, malgrat que la resposta pública va constatar la seva falta de raó.

Per exemplificar aquesta diversitat d'una mateixa llengua, l'ONG del català presenta tres vídeos en què els protagonistes són els voluntaris que l'entitat té arreu del domini lingüístic. Així, totes aquestes persones implicades amb la llengua diuen la frase "Som 10 milions que parlem..." en la seva varietat de català, com per exemple el mallorquí, el gironí, l'alguerès, el valencià, l'andorrà, el tortosí, el pallarès o l'eivissenc, entre d'altres.

Mentrestant, l'entitat continua portant la campanya als carrers de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb un gran tomàquet de tres metres de diàmetre, que rep una bona acollida per part de la ciutadania. En aquest passeig, els ciutadans poden recollir més informació i debatre sobre la campanya, participar en un joc, fer-s'hi fotografies i signar a favor de la unitat de la llengua.

La Plataforma per la Llengua agraeix la participació de totes aquestes persones que aporten el seu gra de sorra per ajudar a potenciar el català, la llengua comuna de tots ells.