Transport públic

El sector de transports per carretera i urbans de la FETYC/CGT denuncia ERTOs a empreses privades de transport de viatgers subvencionades

El Sector de Transports per carretera i urbà de la CGT ha denunciat que diverses empreses privades de transport públic, que reben subsidis públics per donar servei en línies urbanes i interurbanes, que tenen assignades aprofitin una situació d’emergència sanitària pel SARS-COV19 per a aplicar el terrorisme patronal per a lucrar-se i continuar guanyant diners.

En aquesta setmana diverses empreses, que presten serveis de passatgers dependents de AMB, MARFINA/MOVENTIS, CASAS, MOHN, MONBUS, OLIVERAS, ROSANBUS... han informat les treballadores i treballadors de l’aplicació d’ERTOs fins i tot tenint garantit per part de l’administració el cobrament de la totalitat dels serveis, independentment de la reducció de passatge que es produeix per la situació d’excepció sanitària

També ha denunciat si es permet aquesta pràctica, les empreses obtindrien doble benefici, d’una banda el que s’estalvien salaris dels seus treballadors i treballadores i d’altra banda cobressin subvencions pels serveis no realitzats.

Per això insta a la AMB gestora de les línies de l’àrea metropolitana a adoptar mesures contundents contra aquestes empreses.

Volem deixar clar el nostre rebuig a qualsevol ERTE o ERE i alhora exigim a l’Administració la municipalització dels serveis públics per a deixar de mantenir a les empreses privades que viuen del públic