Covid-19

Bateria de propostes de la CUP Reus per fer front a la crisi del COVID-19

El grup municipal de la CUP proposa una sèrie de propostes a l’Ajuntament de Reus en clau sanitària, social i laboral per pal·liar les conseqüències de la crisi del Coronavirus. Els anticapitalistes insisteixen en el control públic dels serveis públics per “posar la vida al centre” fomentant la despesa social i blindant els drets socials.

En clau sanitària, la CUP exigeix que l’Hospital Sant Joan faci ús del 100% de les habitacions i llits disponibles, així com que es compti amb la plantilla necessària per fer front a l’emergència. També aposten perquè les clíniques privades estiguin sota el comandament públic així com que els hotels ofereixin les seves habitacions a les autoritats sanitàries.

Pel que fa a les polítiques socials, donada l’afectació econòmica que suposarà per a moltes famílies no anar a treballar, el grup cupaire considera convenient que l’empresa municipal d’Aigües de Reus no emeti les factures de l’aigua mentre duri la crisi i assumir les factures de subministrament energètic de les famílies que ho necessitin. Tanmateix, exigeixen als Jutjats de Reus una moratòria de desnonaments a fi d’evitar deixar sense habitatge a persones vulnerables.

El grup anticapitalista també creu important garantir que les famílies amb beques escolars i de menjador cobrin les ajudes tot i no haver-hi classes, així com que la gent gran tingui les seves necessitats cobertes mitjançant els equips de serveis socials. En aquesta línia, la CUP proposa que l’Ajuntament ofereixi els recursos necessaris a les xarxes de suport mutu i voluntari que han sorgit a la ciutat.

D’altra banda, el grup cupaire recorda que durant els períodes de vacances es disparen les denúncies per agressions masclistes i els feminicidis. Per això, proposen que es garanteixi els recursos necessaris per mantenir els Serveis d’Atenció a la Dona a Reus.

Finalment, en clau laboral, la CUP de Reus emplaça l’Ajuntament a assegurar que les empreses subcontractades de serveis externalitzats paguin les nòmines de totes les treballadores i, en el cas de projectes petits, que les assumeixi el mateix consistori assumint-ne també la gestió.