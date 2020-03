Reepressió

Arrenca la campanya «La Solidaritat no és Delicte» en contra de la repressió policial a Reus

Oeganitzacions de l'Esquerra Independentista del Baix Camp engega la campanya «La Solidaritat no és Delicte» com a resposta a l’onada de citacions judicials arran de les mobilitzacions de la tardor a Catalunya. Ja són 15 les persones investigades i citades a declarar durant les properes setmanes. Se les acusa d’un delicte de desordres públics en relació a les mobilitzacions del 23-S a Reus i manifestacions post-sentència.





Sota el lema «La Solidaritat no és Delicte», es denuncia la persecució de persones més reconegudes i visibles durant les mobilitzacions, tot i el caràcter pacífic de la reivindicació. Des de l’Esquerra Independentista es denuncia l’existència de fitxers policials, ja que s’assenyalen persones per la seva representació pública i militància sense proves d’haver organitzat la mobilització. De fet, s’assegura que algunes de les persones investigades fa mesos que no viuen a Reus.





Les encausades compten amb el suport jurídic del grup d’Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus i Alerta Solidària. Des d’aquestes organitzacions es qüestiona la manera d’identificar les persones i es demana l’arxivament dels casos. Carles Perdiguero, advocat d’Alerta Solidària explica que “no es tracten de casos aïllats sinó que hi ha una causa general oberta contra aquelles persones que estan reivindicant els seus drets i exercint la solidaritat”.