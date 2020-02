Lluita institucional

Senador de la Vega: "El més paregut que hi ha al PP, juntament amb VOX i C'S, é el PSOE"

La CUP Tortosa lamenta la intervenció del senador Manuel de la Vega al senat on va dir textualment «Al Senat ja no em trobo el regidor de la CUP, però em trobo el PP i és el mateix». I ho qualifica de inadequada i innecessària.

Segons la CUP Tortsa, el senador Manuel De la Vega (designat a dit i no per votació popular) cobrarà 84.142€ anuals, en conceptes de retribucions i indemnitzacions (sense comptabilitzar ajudes per viatjar o dietes per representació). Per això considerem que esta barbaritat de diners públics que li paguem entre tots i totes (per estar en una institució estèril), almenys li haurien de permetre dedicar el seu temps a fer política de veritat i a treballar per les Terres de l’Ebre i Tortosa. I li demanem que deixe de perdre el temps fent intervencions demagògiques i infantils que denigren la percepció que té la gent de la política institucional.

Per altra banda la CUP li vol recordar que al senat i al congrés espanyol el més paregut que hi ha al PP, a més de VOX i C’s, és el seu partit. És el PSOE conjuntament amb el PP el que va canviar l’article 135 de la constitució per prioritzar el pagament a la banca a la inversió social. És el PSOE el que va recolzar la proposta del PP d’aplicar l’article 155 contra un parlament democràtic. És el PSOE el partit més corrupte de l’estat juntament amb el PP amb quasi 150 casos de corrupció (i que ens ha costat, només els casos del PSOE quasi 40.000 milions d’€ segons la web www.casos-aislados.com). És el PSOE (el partit que més anys ha governat a l’estat), juntament amb el PP, el que es nega a acabar amb el control del riu Ebre que té la CHE i les hidroelèctriques i que estan matant al delta. És obvi que el més paregut que hi ha al PP és el PSOE.

"Que ens ho seguirà demostrant perquè no acabarà amb la reforma laboral del PP, ni amb la llei mordassa. Com tampoc s’atrevirà a dignificar les pensions més enllà de l’IPC o a deixar de prioritzar les inversions en TGV per afavorir els trens que usem el 95% de la població. Com tampoc s’atrevirà a acabar amb l’especulació immobiliària que fa de l’habitatge una mercaderia i un luxe per la majoria de la població. Senyor De la Vega, treballe més i parle menys", remarca la formació.