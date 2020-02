Més de 5.000 participacions per decidir el guanyador dels VII Premis Martí Gasull i Roig

La Llibreria Catalana de Perpinyà, Amical Wikimedia i Gaming.cat són els tres finalistes dels VII Premis Martí Gasull i Roig. Després de tres setmanes amb les votacions obertes a tothom, l'ONG del català ha tancat el formulari, que ha tingut una participació final de 5.008 persones.

El proper 17 de febrer, a les 19.30 h, al Teatre Poliorama de Barcelona, es lliurarà el guardó al finalista que més vots hagi obtingut. A més a més, la Plataforma per la Llengua també donarà el Premi Especial del Jurat a Teresa Casals per la seva fermesa, constància i valentia en defensa del model d'escola catalana.

Encara hi ha temps per sol·licitar les entrades i poder assistir a l'acte. Es pot fer a través d'aquest formulari.

Els premis fan homenatge a la figura de Martí Gasull, fundador de la Plataforma per la Llengua i activista lingüístic. Va ser un activista per la llengua catalana i un dels fundadors i principal impulsor de la Plataforma per la Llengua, que es va fundar el 1993. Durant gairebé 19 anys va ser l'ànima ideològica i de dinamització de l'entitat i una de les seves cares més visibles, un període en el qual l'entitat es va professionalitzar, va fer un salt endavant en projecció i creixement i va reinventar el seu discurs.