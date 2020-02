Català

La Plataforma per la Llengua porta el rap i la rumba en català a La Mina de Barcelona

Conscienciar els diferents col·lectius de la importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats és un dels objectius dels tallers de rap que en els darrers mesos ha impulsat la Plataforma per la Llengua. En aquesta ocasió, són els joves de La Mina els qui hi participen amb la cançó Fills de la Mina.

Ja fa mesos que els infants i joves del barri de La Mina, a Sant Adrià del Besòs, juntament amb el raper Nel·lo C, el músic Rafalito Salazar i la dramaturga Estel Solé, treballen plegats. Han escrit la lletra, han pensat la música, han gravat la cançó a l'estudi de la Fundació SGAE i ara graven el videoclip pels carrers del barri.

La Plataforma per la Llengua està dinamitzant lingüísticament les àrees amb més necessitats, cohesionant-les socialment i millorant la qualitat de vida dels seus ciutadans a través de l'ús del català com a eina d'integració social. Tot i que ja s'han fet tallers de rap en altres ciutats i barris com Santa Coloma de Gramenet, Ciutat Meridiana o Sabadell, aquest taller a La Mina és una mica més especial. El 3 de desembre, coincidint amb el Giving Tuesday, la Plataforma per la Llengua va impulsar la campanya "A La Mina, en català" per portar la llengua catalana i la cultura i l'oci en català al barri de La Mina. L'entitat demanava la col·laboració de la ciutadania a través d'un microdonatiu. Hi van participar 182 persones i es van recaptar 10.000 €.

El videoclip de rap en català és la primera acció de moltes que l'ONG del català durà a terme al barri de La Mina. L'àrea social de l'entitat està treballant en una nova guia, adreçada a la comunitat evangèlica de Filadèlfia, romaní-català: Camela't del català.

En les properes setmanes, l'ONG del català torna a portar aquest projecte al barri de Porta del districte de Nou Barris, amb l'objectiu de continuar treballant per la cohesió social amb el català com a llengua comuna.