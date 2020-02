La CUP denuncia que la Diputació ha anat tard a investigar les possibles irregularitats al Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, de les quals té constància des de, com a mínim, el 2016.

Arran de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació aquest passat cap de setmana entorn les possibles irregularitats en el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, el grup de la CUP de la Diputació de Girona recorda que el 2016 va fer pública una auditoria on ja es detectaven incompliments.



L’auditoria, elaborada pels serveis tècnics de la Diputació i l’empresa Faura Casas Auditors, fiscalitzava els comptes del Patronat per l’any 2014 i ja detectava fins a dotze incompliments, centrats en la gestió de propietats del Patronat, la contractació feta des de l’entitat i l’assumpció de despeses que li pertocarien a entitats privades.

La formació independentista celebra que per fi la Diputació, en tant que participant majoritari del Patronat, hagi obert un procés d’investigació. Lamenta, però, que ho hagi fet amb 3 anys de demora des de que es van fer públiques

les primeres irregularitats i recorda que el 2016 l’actual president, Miquel Noguer, ja formava part del govern i que és president tant de la Diputació com del Patronat de Turisme des del juliol del 2018, pel que sorprèn que digui ser

coneixedor d’irregularitats només des del juliol de 2019 quan rep un informe al respecte.

Així mateix, la formació cupaire recorda que des que va entrar a la Diputació el 2015 ha estat denunciat aquest tipus de pràctiques (contractacions recurrents i/o injustificades, elevades despeses de representació, ús indegut dels vehicles oficials…), que no són exclusives del Patronat de Turisme sinó que es donen també a la Diputació i en altres ens dependents. Un exemple clar és que l’empresa assenyalada aquest cap de setmana, Minimilks, no només técontractes amb el Patronat, sinó que també nombrosos contractes amb la pròpia Diputació o amb Dipsalut. Precisament, aquest intent d’aixecar catifes,en el que afirmen haver-se sentit sols, és un dels motius pels que, segons laformació, en aquest mandat se’ls ha exclòs del Consell Assessor General del Patronat, del que formaven part durant l’anterior mandat. En paraules de la diputada Laia Pèlach: “som incòmodes pels que actuen poc èticament en el si del Patronat, i de la Diputació en General, però no pararem de denunciar la connivència amb les pràctiques opaques i poc ètiques que sovint marquen la manera de fer en aquesta institució”.

Davant aquesta situació, els cupaires exigeixen una major transparència i una voluntat clara d’acabar amb aquestes pràctiques tan esteses “no pot ser que Antifrau hagi d’actuar arran d’una denúncia anònima, quan hauria d’haver sigut la pròpia Diputació qui informés a l’Agència Antifrau de la investigació que estaven duent a terme en els últims mesos”, afirma la diputada. En el ple del mes de febrer el partit exigirà explicacions al govern, no només sobre el cas

que s’ha denunciat públicament ara, sinó també es demanarà quines mesures;estan prenent perquè no passin més casos com aquests ni al Patronat ni en tota la Diputació.