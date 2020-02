lluita institucional

Guanyem reitera la seva proposta de govern de concentració liderat per Dolors Sabater

El partit de Dolors Sabater es reafirma en la seva proposta considerant que la diagnosi de “bancarrota tècnica i política” que es vivia a la ciutat no era deguda a l’absència de l’alcalde. Després del seu retorn, doncs, demanen a Alex Pastor que “segui a parlar per donar una solució als problemes de la ciutat”.

Declaren que només tornaran a seure amb el PSC per parlar de “la conformació d’un nou govern fort en majoria capaç de desencallar la ciutat”.

Dijous passat els membres de Guanyem Badalona i del PSC es van trobar i van prendre l’acord d’iniciar negociacions per conformar un nou govern de concentració. Aquest contacte es dóna uns dies després de la proposta de Guanyem llançada mitjançant un comunicat després de la seva assemblea de l’1 de febrer. Ara, amb el retorn d’Alex Pastor després de la seva baixa per problemes de salut, Guanyem Badalona segueix apostant per la seva proposta. com havien afirmat en el seu comunicat, “Consideren que aquesta crisi és provocada, sobretot, per la manca de lideratge d’un govern de PSC i Comuns que està en minoria (8 regidors de 27), que no té un model de ciutat clar, i que no treballa de forma prou coral malgrat necessita sempre el suport d’altres forces per tirar endavant qualsevol iniciativa”. Per aquesta raó, afirmen que no negociaran uns nous pressupostos per la ciutat si no es parla de la conformació d’aquest nou govern liderat per Dolors Sabater.

En paraules de Carme Martínez, portaveu de Guanyem Badalona “celebrem la recuperació de l’alcalde i el retorn a les seves funcions. Ara cal que segui a parlar d’una solució contundent a la crisi política que viu Badalona”.