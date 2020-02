Cantautor

Feliu Ventura estrena 'Convocatòria' al Barnasants

Abans, el 30 de gener, les noves cançons del xativí sonaran al Centre Penitenciari de Lledoners

La “Convocatòria” d’en Feliu Ventura s’estrena oficialment a Barcelona de la mà del Festival de la cançó d’autor Barnasants, el 8 de febrer, a l'Auditori. Hi arriba després d’un concert de preestrena celebrat a l’octubre a la capital catalana que no va arribar ni a publicitar-se perquè es van esgotar les entrades i, després de presentar-se amb un èxit absolut a la prestigiosa Fira Mediterrània de Manresa, a la Fira Trovam de Castelló i girar per Perpinyà, Mallorca i València.

Una setmana abans de l’estrena a Barcelona, el 30 de gener, el xativí i la seva nova banda aniran a la presó de Lledoners a presentar el disc acompanyats de força col·laboradors. Portaran també alguna sorpresa a l’escenari del Barnasants, per fer, com ja ens té acostumats, que sigui una nit especial no només musicalment.

“Convocatòria” són 11 cançons noves 100% Feliu Ventura: el que no es balla per fora es balla per dintre. Destaca la seva lírica roent i melodies que ens bressolen i ens desperten a la vegada, himnes xicotets, domèstics i assemblearis. Un disc que, malgrat tot, o potser precisament perquè cal, destil·la optimisme i esperança.

Feliu Ventura, a més, ha perpetrat el seu treball en format llibre amb la col·laboració d’amistats referents. És per això que en el seu disc hi trobem les cançons acompanyades dels textos de Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart (des de la presó), Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xurí.

El nou tresor del músic valencià ha estat totalment confegit a la seva estimada Xàtiva: de la integritat de la gravació, mescla i masterització fins al disseny i la impressió, amb la producció de Borja Penalba i Pau Chafer al capdavant d’una selecta nòmina de músics convidats.