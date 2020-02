Infrastructures

Es convoca la primera mobilització per exigir la retirada dels projectes d’ampliació de l’aeroport de Palma

La Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma valora negativament que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) hagi accedit a les demandes d’Aena de retirar el punt del seu ordre del dia la votació de l’informe desfavorable sobre l’ampliació i remodelació de l’àrea terminal de l’aeroport de Palma. Entenem que els motius que al·lega la CMAIB per rebutjar l’esmentat projecte no els podrà salvar cap presumpta «reformulació» del projecte:

• no es considera les sinergies que es produiran amb els projectes de construcció de carrers de sortida ràpida a la pista nord i de redisseny de les maniobres aèries.

• no es planteja cap limitació del tràfic aeri per evitar l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de l’aviació i que augmenti la saturació i massificació en temporada alta

• s’incrementaran un 50% els habitatges afectats per la petjada acústica dels tràfic aeri, quan actualment sols s’han insonoritzat un 40% dels que ja pateixen el renou dels avions

• no es fa cap estudi de la capacitat de càrrega de l’illa

• no es considera la pressió sobre els recursos naturals deguda a l’increment implícit de la pressió humana

• es fomenta l’ús del vehicle privat en lloc de fomentar el transport públic i col·lectiu, en un context de saturació de les carreteres en temporada alta.

En aquesta línia, la Plataforma exigeix fermesa a les institucions de les Illes Balears per rebutjar de manera inequívoca l’actual projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma, pensat perquè l’aeròdrom mallorquí segueixi absorbint la demanda creixent del transport aeri. Així com també exigeix al Govern de les Illes Balears que no es conformi amb un probable anunci per part d’Aena de facilitar l’arribada del tramvia a l’aeroport i d’elevar el consum energètic de Son Sant Joan provinent d’energies renovables. Unes mesures que, tot i que són necessàries i vagin en bona direcció, no poden ser moneda de canvi per empassar-nos l’ampliació encoberta de l’aeroport.

S’inicien les mobilitzacions

La Plataforma contra l’ampliació de Palma, inicià dilluns passat una campanya d’enviament massiu d’al·legacions a ENAIRE, per tal de mostrar a l’entitat pública depenent del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en mans del PSOE, que és qui controla Aena, el rebuig de la població mallorquina al projecte d’ampliació de l’aeròdrom palmesà.

En tan sols quatre dies, ja s’han enviat a ENAIRE més de 1.300 al·legacions individuals amb el model proposat per la Plataforma. Convidem a la ciutadania a seguir expressant el seu rebuig directament al gestor de la navegació civil aèria. Es pot fer a través de la pàgina web de la Plataforma, http://aeroport.aguait.cat, on es pot enviar directament les al·legacions així com descarregar-se el model imprès per tal de signar-les i enviar-les autònomament. El termini per enviar al·legacions finalitza el dilluns 2 de març de 2020.

Per tal de finalitzar la campanya d’al·legacions amb un missatge clar de rebuig de l’ampliació de l’aeroport de Palma, la Plataforma convoca la seva primera mobilització. Aquesta serà el diumenge 1 de març de 2020, Dia de les Illes Balears, a les 17h. Volem aprofitar el marc d’aquesta Diada per reclamar que les principals infraestructures d’entrada/sortida de les nostres illes siguin gestionades directament per les institucions balears per evitar que no es tornin a proposar noves ampliacions d’esquenes a la voluntat de la població.

Consideren que és el moment idoni perquè les institucions balears posin damunt el traspàs de les competències aeroportuàries que a dia d’avui estan en mans de Madrid. La concentració serà davant la Delegació del Govern a les Balears perquè volem assenyalar al Govern estatal com a responsable de les intencions d’Aena de voler ampliar l’aeroport. Cal recordar que el 51% del gestor aeroportuari està controlat per ENAIRE, en mans del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (abans Ministeri de Foment), que fa any i mig que està en mans del PSOE. No es pot defugir la responsabilitat política que hi ha al darrera, per això la volem assenyalar.

Per últim, amb aquesta concentració també volem exigir fermesa davant l’Emergència Climàtica. Els científics del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic (LINCC), que també s’han oposat a l’ampliació de l’aeroport, ens assenyalen que hem de començar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per tractar d’evitar que la crisi climàtica s’agreugi. Per tant, no podem permetre cap iniciativa que vagi en direcció contrària. Per tot això, creiem necessari que es replantegi l’actual model econòmic de les nostres illes, el monocultiu turístic, ja que és un model totalment insostenible tant per la mobilitat aèria que necessita així com l’elevada pressió humana sobre el territori que suposa. A part que és un model que està donant símptomes d’esgotament en matèria de creació de treball (que cada vegada és més precari) i que comporta greus conseqüències indirectes com és l’augment dels preus dels habitatges deguts a l’especulació turística.