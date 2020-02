Català a l'escola

Elx acollirà la XVII Nit d'Escola Valenciana

Escola Valenciana celebrarà la seua 17a Nit el pròxim dissabte 22 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. Aquesta vetlada reuneix persones vinculades a l’entitat, així com representants institucionals i personalitats del món social, cultural, polític i educatiu valencià, i és l’esdeveniment en el qual Escola Valenciana lliura els guardons a persones i col·lectius que treballen per la normalització de la nostra llengua en diversos àmbits.

La 17a Nit d’Escola Valenciana, que aterra enguany al Baix Vinalopó, fa palés el compromís d’Escola Valenciana amb la defensa de la llengua pròpia. Especialment a les Comarques del Sud, que són testimoni directe de l’intent de la dreta valenciana per crear un conflicte lingüístic amb el valencià. Escola Valenciana i les entitats i personalitats que participaran en la XVII Nit reivindicaran la importància de l’ensenyament en valencià al sud, un model garantia d’èxit que té amb el valencià al centre com a camí cap al plurilingüisme. Els guardons “Intentant la llibertat” estan dissenyats per Andreu Alfaro, prestigiós escultor valencià de renom internacional i són:

Guardó a l’Ús Social del Valencià: en la XVII Nit rebrà el guardó Com sona l’ESO

Aquest guardó reconeix la tasca de promoció i ús del valencià per part de col·lectius de diversos àmbits com són l’esport, l’audiovisual o la música. Escola Valenciana reconeix els 20 anys del projecte Com sona l’ESO, una trobada anual d’alumnat i professorat de música en el qual participen cada any més de 1.500 alumnes del País Valencià, de Catalunya i de les Illes Balears que tenen la finalitat de realitzar un concert interpretat de manera conjunta.

Guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual: en la XVII Nit rebrà el guardó Maria Conca

Escola Valenciana atorgarà el Guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual a l’escriptora i professora de la Universitat de València Maria Conca, tot un exemple de dona en lluita constant per aconseguir la llibertat del nostre poble. Conca és doctora en filologia catalana, professora honorària de la Universitat de València, membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i exdirectora de la Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat de València (UEM-UV). Destaca la seua producció investigadora en tres àrees temàtiques: educació i sociolingüística; memòria històrica; filologia i lingüística aplicada. Aquesta última és la seua principal àrea de recerca, concretament el camp de la fraseologia.

Guardó Extraordinari: en la XVII Nit rebrà el guardó el Misteri d’Elx

El Misteri d’Elx, conegut també com a La Festa d’Elx, és una representació teatral que recrea la mort, assumpció i coronació de la Mare de Déu. Una litúrgia dramatitzada que es caracteritza per ser íntegrament en valencià i perquè fer-se encara dins de la basílica de Santa Maria. Se celebra a Elx des de l'edat mitjana de manera cada 14 i 15 d’agost. El 18 de maig de 2001, la Festa d’Elx va ser declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.