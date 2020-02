habitage

El Sindicat de Llogaters fa una crida a la mobilització davant les clàusules abusives dels fons voltor

El Sindicat ha convocat una manifestació el proper diumenge a Badalona en contra dels fons voltor i a favor de la regulació dels lloguers. Arrencarà a les 11 h a la plaça de la Vila.

Aquest matí dvant del Parlament, el Sindicat de Llogaters amb els veïns afectats pel fons voltor Azora, els representants dels ajuntaments implicats i membres de cambra catalana han visualitzat una denúncia pública contra el fons voltor Azora.

Han denunciat que entre les cinc ciutats catalanes -Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Granollers- hi ha 7.000 pisos afectats per aquest fons voltor que aplica clàusules i augments dels lloguers abusius. També han fet una crida la mobilització ciutadana per participar a la manifestació que han convocat aquest diumenge 1 de març a Badalona. A més a més aquesta setmana els diversos municipis presenten mocions als ajuntaments per denunciar la situació.