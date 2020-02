Pensions

El Congrés espanyol debatrà la proposta d'EH Bildu per a establir pensions mínimes de 1.080 euros

El Congrés espanyol dels Diputats debatrà i votarà en la sessió de demà una de les primeres iniciatives registrades pel Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu en aquesta legislatura: la petició d'establir pensions mínimes de 1.080 euros.

La Proposició no de Llei (PNL) que defensarà el diputat Iñaki Ruiz de Pinedo té com a objectiu posar damunt de la taula les reivindicacions dels i les pensionistes per a garantir pensions mínimes de 1.080 €, donar veu a les seves peticions i traslladar-les al Congrés espanyol. Per a això, EH Bildu demana revertir totes les conseqüències de les reformes que han suposat retallades de drets per a les persones pensionistes i la transferència immediata i “sense demores” de totes les competències unides a la Seguretat Social, inclosa la gestió del règim econòmic, tal com recull l'Estatut de Guernica aprovat en 1979, una llei bàsica d'obligat compliment.

EH Bildu es compromet així al fet que no hi hagi pensions per sota del llindar de la pobresa, com estableix la Carta Social Europea. Segons la UE el llindar de la pobresa s'ha de calcular sobre l'equivalent al 60% del salari mitjà dels treballadors de l'entorn, la qual cosa en el cas d'Euskal Herria equival a 1.080 € de pensió mínima.

D'aquesta manera, la formació sobiranista basca pretén donar resposta a les reivindicacions de la majoria social, política i sindical d'Euskal Herria que demanda comptar amb instruments propis per a fer front a les necessitats de les persones pensionistes. “Les transferències pendents en matèria de Seguretat Social ens permetrien avançar en una millor gestió del

sistema actual i suposaria posar en pràctica els mecanismes per a la gestió del futur sistema propi”, assegura el diputat Ruiz de Pinedo.

En opinió d'EH Bildu, la pujada del 0,9% anunciada pel nou Govern és un bon punt de partida “insuficient”, ja que suposa únicament el primer pas per a revertir totes les retallades produïdes: “No suposa una ampliació de drets, sinó una reversió dels perduts”.

Ruiz de Pinedo adverteix sobre la “urgència inajornable” de prendre mesures per a garantir les pensions presents i futures. “L'accés d'una pensió que permeti portar una vida digna a les persones que han de percebre-la és un dret que ha de ser garantit pels poders públics, alguna cosa que avui dia està lluny de ser realitat i de debò risc d'empitjorar a futur si no es prenen mesures correctores de manera immediata”, alerta el diputat.