Catalunyanews.cat tanca gener amb mig milió de pàgines vistes per 180.000 usuaris

El temporal Glòria i la petroquímica de Tarragona són els que més entrades s'han visualitzat

catalunyanews.cat ha assolit unes magnífiques xifres de visibilitat en el seu segon més d'existència. Es tracta de la darrera proposta de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC).

Durant el mes de gener l'interès generat per les notícies dels mitjans que integren ACPC va créixer exponencialment gràcies al tractament local de temes com el temporal Glòria -les múltiples formes en què la climatologia va afectar a les diferents poblacions de Catalunya- , l'explosió a la petroquímica de Tarragona o els canvis en les vies i estacions de Renfe.

Gràcies a aquest important desplegament periodístic i l'interès dels lectors, catalunyanews.cat va tancar el mes de gener amb gairebé mig milió de pàgines vistes per 180.000 usuaris (Segons Google Analytics). Destaca especialment la dada que una tercera part (60.000) dels usuaris, són a Barcelona ciutat, evidenciant la importància de les notícies locals i la mobilitat en el territori.



www.catalunyanews.cat/; és una pàgina web de notícies iniciativa de l'ACPC que a banda de generar informacions pròpies per tractar temes d'interès general, destaca per ser un repositori que aglutina en temps real (RSS) les notícies més rellevants que publiquen els 43 mitjans digitals associats de l'entitat, cosa que li permet tenir una visió global, actualitzada i única de tot el que està succeint al territori català a través de la tasca d’aquesta quarantena d’editors de la premsa comarcal.